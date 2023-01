Activistas climáticos piden a élites verdadero compromiso para salvar planeta

Varias decenas de jóvenes activistas climáticos, entre ellos la sueca Greta Thunberg y la ecuatoria Helena Gualinga, se manifestaron hoy en Davos, cuando se cierra la reunión anual del Foro Económico Mundial, para exigir a los líderes mundiales que se comprometan realmente en buscar soluciones a la crisis climática para salvar el planeta.



Desafiando la baja temperatura de -13°C, los activistas, en su mayoría mujeres, se congregaron en la calle principal de esta localidad suiza entonando cánticos como "¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo lo queremos? ¡ahora!" o "Los océanos crecen, nosotros también".



En las pancartas que portaban podían leerse mensajes pidiendo que se deje de financiar el carbón, el petróleo y el gas, otros de "Parad el ecocidio, cambiad la ley" o "lo que pasa en el Ártico no se queda solo en el Ártico".



Luisa Neubauer, activista alemana, reprochó a los líderes políticos y empresariales reunidos esta semana en el Foro de Davos que, a pesar de haber "aprendido el vocabulario, que ya saben decir clima y hablan de transición energética, la mayoría sigue pensando en seguir explotando los combustibles fósiles".



La paquistaní Ayisha Siddiqa recordó las trágicas inundaciones del pasado año en su país y aseguró que "ninguna cantidad de dólares es capaz de arreglar lo que se ha destruido. Nos dirigimos hacia una catástrofe extrema que no solamente es material, sino que se trata también de la perdida de pueblos, lenguas y culturas.



La ugandesa Vanesa Nakate afirmó que "los líderes han perdido el momento Kairós (oportuno) para hacer algo por la crisis climática".



"Necesitamos líderes que piensen en las comunidades que están en la primera línea, es una cuestión de compasión", aseguró.



La activista ecuatoriana Helena Gualinga leyó la carta abierta que hace unos días firmaron todas ellas, en la que instan a los directores ejecutivos de las empresas energéticas de combustibles fósiles a no abrir nuevos sitios de extracción y que "dejen de bloquear la transición a la energía limpia".



"Este aviso de cese y desistimiento es para exigirle que deje de abrir de inmediato cualquier nuevo sitio de extracción de petróleo, gas o carbón, y que deje de bloquear la transición de energía limpia que todos necesitamos con tanta urgencia", señalaron en la carta.



En el mensaje, que compartieron en redes sociales y ya tiene casi un millón de firmas, acusaron a las grandes petroleras de saber "durante décadas que los combustibles fósiles causan un cambio climático catastrófico".

