El gesto de asombro de una chimpancé de 28 años al ver el cielo por primera vez

La reserva para chimpancés de la organización Save The Chimps en Florida ha celebrado la nueva vida de Vanilla con un enternecedor vídeo en el que se ve su reacción al estar por primera vez al aire libre en sus 28 años.



La chimpancé, que nació en un laboratorio de primates de Nueva York y ha vivido hasta ahora siempre enjaulada, deja claro con la expresión de su cara que no puede creer lo que sus ojos ven cuando sale de un edificio donde pasó su periodo de aclimatación.



Lo primero que hace es abrazar a otro chimpancé que la recibe con cariño y luego levanta la vista al cielo con cara de asombro y de dicha a la vez, según se ve en el video.



En la reserva de Save the Chimps, una organización que se sostiene solo con donaciones privadas y necesita ayuda para poder cumplir su cometido, viven actualmente 226 chimpancés, unos primates cuyo ADN coincide en un 98.6 % con el de los humanos.



Tras los años que pasó en el laboratorio donde nació sirviendo para diversos experimentos, Vanilla fue trasladada a un lugar de California donde funcionaba un refugio de animales sin acreditación, según Save the Chimps.



No había hierba y estuvo en una jaula hasta que alcanzó la libertad, dijo este miércoles a EFE Dan Mathews, director de Eventos de Save the Chimps.



La mayoría de los animales de la reserva proviene de laboratorios, donde antes los usaban para probar medicamentos y tratamientos, o de la industria del entretenimiento y otros fueron mascotas.



Fundada por la primatóloga Carole Noon en 1997 y situada en una finca de 60.7 hectáreas cerca de la localidad de Fort Pierce, distante unos 205 kilómetros de Miami, la reserva es el paraíso perdido de los chimpancés.



La reserva cuenta con doce islas rodeadas de canales y en cada una vive un grupo de chimpancés, que son elegidos para convivir por los especialistas en razón de diversos criterios.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.