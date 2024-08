Un grupo de escaladores que se encontraba en la cima del volcán indonesio Dukono (isla Halmahera, norte del archipiélago) lograron salvar su vida en una frenética escapada al ser sorprendidos por una espectacular erupción el pasado sábado, según confirmó este miércoles a EFE la Agencia de Desastres.



"Hasta el momento no tenemos constancia de que haya habido víctimas", aseguró Abdul Muhari, de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB, en indonesio), sobre la situación del volcán, que aún experimenta erupciones, si bien la mayor se produjo el sábado.



Según muestra un vídeo de ese momento, que empezó a circular en redes la víspera, los escaladores se encuentran a punto de llegar a la cima cuando el cráter empieza a expulsar una densa columna de humo que provoca su huida despavorida por la ladera de la montaña.



Un comunicado de BNPB fechado el martes afirma que los escaladores realizaban una subida "no autorizada" y que "tuvieron suerte de salvarse de la montaña de cenizas en ese momento".



"Han sido puestos en una lista negra (para futuras escaladas)", dijo hoy a EFE Muhari sobre el grupo, formado más de una docena de personas según las imágenes, sin ofrecer más detalles.



La agencia indonesia añade que el volcán, de poco más de 1,000 metros y situado en la mayor de las islas Molucas, aún experimenta "continuas erupciones" -manteniendo la alerta en el nivel 2 de una escala de 4- y escalarlo no está permitido, a la vez que urge a la población a no acercarse a un radio de 3 kilómetros de la cima.



Asimismo, recuerda la tragedia del volcán Marapi, en la occidental isla de Sumatra y donde 21 escaladores murieron en diciembre del pasado año tras una erupción cuando también se encontraba en el nivel 2 de alerta.



Indonesia alberga más de 400 volcanes, de los que al menos 129 continúan activos y 65 están calificados de peligrosos.



El archipiélago indonesio se asienta dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida por unos 7,000 temblores al año, la mayoría de escasa magnitud.

