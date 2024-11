Centenares de manifestantes comenzaron a congregarse este viernes en el puerto de Newcastle, la mayor terminal marítima de carbón del mundo al sureste de Australia, con la intención de bloquearlo y exigir el fin del uso de combustibles fósiles en el país.



Llamada El Bloqueo Popular del Mayor Puerto de Carbón del Mundo, la protesta de tres días organizada por el grupo activista climático Rising Tide está congregando flotillas de kayaks, canoas y tablas de surf para bloquear el paso de los buques cargados con carbón, según las imágenes facilitadas por los organizadores.



Los activistas de Rising Tide exigen al Gobierno australiano que imponga un 78 % de impuestos a los beneficios de la exportación de combustibles fósiles con el fin de "financiar la transición comunitaria e industrial de las comunidades afectadas, y pagar por las pérdidas y daños climáticos", explicó hoy a EFE Zack Schofield, portavoz de los activistas.



Asimismo, Rising Tide quiere que el Gobierno de Australia "cancele todos los nuevos proyectos de explotación de combustibles fósiles y ponga fin a todas las exportaciones de carbón desde Newcastle, el mayor puerto de carbón del mundo, para el año 2030", agregó Scholfield.



A la protesta también se unieron hoy escolares del movimiento School Strike for Climate que marcharon frente a las oficinas de la Aduana del puerto coreando "¡Qué queremos! 'Más acción, ya!", mientras llevaban carteles en los que se leía "No más destrucción de nuestro futuro", o "el capitalismo no es sexy", según vídeos de Risint Tide.



Además, la playa Nobby, aledaña al puerto de Newcastle, congregó a centenares de personas, algunas de las cuales llegaron en kayaks y canoas para acampar en ese lugar de cara a esta protesta climática que incluye conciertos y la participación del exministro de Medio Ambiente y líder de la banda Midnight Oil, Peter Garret.



La Policía del estado de Nueva Gales del Sur advirtió hoy en un comunicado que las leyes de esta jurisdicción prohíben el bloqueo de embarcaciones so penas de multas o de cárcel.



"Por su propia seguridad y la de los demás usuarios del puerto, rogamos a las personas que aún asistan a este acto que se abstengan de entrar en el puerto en kayaks u otras embarcaciones con la intención de obstruir a otros usuarios del puerto, o de participar en otras formas de desobediencia civil", remarcó.



El Gobierno de Nueva Gales del Sur intentó prevenir la protesta creando una zona de exclusión temporal alrededor del puerto, situado unos 170 kilómetros al norte de Sídney, pero ayer el Tribunal Supremo del estado revirtió esta medida.



Australia, uno de los mayores productores de carbón y emisores de CO2 del mundo, si se tiene en cuenta sus exportaciones de combustibles fósiles, se ha comprometido a reducir sus emisiones contaminantes en 43 % para 2030 y alcanzar las emisiones neutras en 2050, aunque sigue aprobando nuevos proyectos de carbón y gas.

