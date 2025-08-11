Beber mucha agua, vestir ropa ligera y buscar sistemas de nebulización para refrescarse. Así se vive otra ola de calor en Madrid, con temperaturas que superan los 40 grados. Y no se vislumbra un fin a corto plazo.

En Madrid hay pocos refugios climáticos. Uno de ellos está en una de las instituciones más conocidas de la ciudad: el Círculo de Bellas Artes, allí no hace más de 25 grados centígrados.

En lugar de exposiciones, los visitantes puede venir acá literalmente a relajarse y escapar de las altas temperaturas. Y a también trabajar. Armados con sus computadoras portátiles, un grupo de jóvenes puede concentrarse mucho mejor que en su casa.

Es el segundo año que este edificio funciona como refugio climático. La gente lleva también sus plantas para que sobrevivan mientras vacacionan, tanto que el Círculo de Bellas Artes no tiene capacidad para más plantas. Y con las personas pasa algo similar.

En el futuro próximo se requerirá una mayor adaptación climática. Entre mayo y julio, más de 1,000 personas murieron en España por el calor extremo. Un fuerte incremento, en comparación con el año 2024.