Extracción de Mercurio

VIDEO | La extracción de mercurio, un metal tóxico, en auge en México

En México, el alto precio del oro está provocando una creciente demanda de mercurio. Este metal pesado se utiliza en la minería de oro, pero es tóxico.

    La Sierra Gorda, una de las regiones más biodiversas de México. Sin embargo, la extracción de mercurio en la zona es una amenaza para las personas, los animales y el medio ambiente.

    Para obtener un kilo de mercurio hay que extraer una tonelada de roca, para muchos el esfuerzo vale la pena porque el precio ha subido.

    Pero el mercurio es altamente tóxico. Causa daños neurológicos y su uso está restringido en muchos países. Sin embargo, su gran demanda conlleva también un auge de la minería en el centro del país, que da de comer a miles de mineros y sus familias. 

    El auge de la extracción del mercurio mexicano impulsa la minería ilegal del oro en el Amazonas, contaminando amplias áreas selváticas y poniendo en peligro a la población. 

