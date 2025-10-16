Desde lo profundo de la Cordillera de los Andes hasta una de las vitrinas más importantes de la ciencia y la fotografía en el mundo: el biólogo y fotógrafo colombiano Santiago J. Monroy García ha sido distinguido en el prestigioso concurso Wildlife Photographer of the Year, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres.

Su imagen "Out of the Darkness" (Saliendo de la oscuridad), que retrata a un oso andino emergiendo de las sombras del bosque en la reserva natural Ecopalacio, fue seleccionada como "Highly Commended" en la categoría Retratos de Animales, quedando entre las 100 mejores fotografías seleccionadas entre más de 60,000 imágenes provenientes de todo el mundo.