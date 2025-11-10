En el Parque México del clasemediero barrio Condesa, en la capital del país, 11 personas de diversas partes del mundo celebraron este domingo una "boda" con un "árbol sagrado" para concienciar sobre la deforestación y la necesidad de cuidar el medioambiente.

¿Cuál es el significado de la boda con un árbol?

"El propósito de esta boda es la gratitud que el ser humano hace con la naturaleza. Al casarte con un árbol te estás comprometiendo con la fuente de vida. Es un compromiso real, tangible y espiritual", contó a EFE Richard Torres, creador de esta iniciativa denominada 'Corazones verdes'.

La celebración, similar a una boda tradicional, estuvo acompañada por música y contó con una lectura, un sermón y el intercambio de las arras matrimoniales con la planta, en cuyo tronco colgaba un ramo de flores atado a un velo blanco.

Tras confirmar que nadie se oponía a este compromiso, el conductor de la boda arrojó al árbol arroz, sal, pan y agua a modo de ofrendas, tal y como hacían los incas, según los organizadores.

"Muchas personas ya no quieren casarse con los humanos, quieren casarse con los árboles porque es algo más mágico, es algo que trasciende a lo infinito", aseguró Torres.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/31dfad49867bf2a4556420ba6278d6fdc91a575a-1a85a1ef.jpg Una mujer participa en una "boda" este domingo, en un parque en Ciudad de México (México). En el Parque México del barrio Condesa, en la capital del país, 11 personas de diversas partes del mundo celebraron una "boda" con un "árbol sagrado" para concienciar sobre la deforestación y la necesidad de cuidar el medioambiente. (EFE/ MARIO GUZMÁN) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/ab52a13e8b5644881be2f84acdb6701ce47662bf-445c3500.jpg Un grupo de personas realiza una "boda" este domingo, en un parque en Ciudad de México (México). En el Parque México del barrio Condesa, en la capital del país, 11 personas de diversas partes del mundo celebraron una "boda" con un "árbol sagrado" para concienciar sobre la deforestación y la necesidad de cuidar el medioambiente. (EFE/ MARIO GUZMÁN)

¿Qué acciones y demandas realizan los activistas?

Vestida de blanco, Andrea Barbier, quien había participado en otras ocasiones como madrina, destacó que el compromiso es "seguir amando y respetando la naturaleza (...) y seguir abrazando a todos los árboles del mundo porque todos son hermanos".

Más allá del gesto, estos activistas instaron a la COP30, que comenzará este lunes 10 y se extenderá hasta el 21 de noviembre en la ciudad brasileña de Belem, a que "nos dejemos ya de grupos de presión y de verdad nos ensuciemos los pies y las manos para plantar, reforestar y defender el Amazonas".

No es la primera boda que organiza este grupo, con integrantes de México, Perú, Estados Unidos e incluso Inglaterra, que han desarrollado esta celebración en el Parque del Retiro de Madrid.

Además, informaron que el próximo miércoles plantarán en el estado de Oaxaca (sur del país) "un árbol de la paz" para exigir seguridad en el país.