Mark Zuckerberg, uno de los fundadores de Facebook y presidente de Meta, se reunió este miércoles con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en la residencia de este último en Mar-a-Lago (Florida), según informaron los diarios The New York Times y The New York Post.

De acuerdo con The New York Times, que cita a tres personas con conocimiento del encuentro, Zuckerberg buscó la reunión con Trump como un intento de mejorar la relación entre ambos tras una década marcada por tensiones.

Trump ha acusado en repetidas ocasiones a Meta de censurar injustamente sus opiniones y las de otras voces conservadoras en sus plataformas.

Zuckerberg llegó a West Palm Beach (Florida) el martes por la noche y se trasladó a Mar-a-Lago el miércoles para la reunión, según las fuentes citadas por el Times.

Durante el encuentro, ambos intercambiaron cortesías, con Zuckerberg felicitando a Trump por su victoria en las elecciones del pasado 5 de noviembre.

Tras la reunión, celebrada a primera hora de la tarde, Trump y Zuckerberg tenían previsto cenar juntos en el hotel del mandatario electo esa misma noche, según las mismas fuentes del New York Times.

"Es un momento crucial para el futuro de la innovación en Estados Unidos. Mark agradeció la invitación para cenar con el presidente Trump y la oportunidad de reunirse con miembros de su equipo para hablar sobre la próxima Administración", señaló un representante de Meta en un comunicado enviado a The New York Times y The New York Post.

El NewYork Times también informó que Zuckerberg mantuvo al menos dos llamadas privadas con Trump durante el verano. En una de ellas, el empresario trasladó a Trump sus buenos deseos y aseguró estar "rezando" por él tras el intento de asesinato que sufrió en julio durante un mitin en Pensilvania.