La chef turca Ebru Baybara gana el Basque Culinary World Prize 2023

La chef turca Ebru Baybara ganó este miércoles el Basque Culinary World Prize 2023 por su contribución desde la gastronomía a iniciativas en ayuda a los afectados por crisis migratorias, el cambio climático o desastres naturales.



El jurado del Basque Culinary World Prize, presidido por el chef español Joan Roca e integrado por algunos de los cocineros más influyentes del mundo, anunció a la galardonada de su octava edición en un evento celebrado hoy en Tokio.



Además del premio principal, se entregaron menciones especiales a Nicole Pisani (Reino Unido), por "revolucionar la forma en que se asume la alimentación infantil en colegios", y a Heidi Bjerkan (Noruega), por implementar "múltiples modelos de restauración basados en la economía circular y una gastronomía comprometida con la realidad social", según destacó el jurado.



Sobre la chef turca, el jurado valoró su aportación "a la integración cultural en Mardin, cerca de la frontera con Siria, apostando por el desarrollo social y la biodiversidad, implicándose durante dos décadas en iniciativas que afrontan desde la crisis migratoria en la región a la revitalización de suelos frente al cambio climático".



A ello se sumó su implicación en la asistencia humanitaria durante el terremoto que sacudió Turquía el pasado febrero, ofreciendo comida caliente a miles de damnificados, o su participación en programas de ACNUR y de la FAO dirigidos a crear oportunidades de trabajo para refugiados, así como en la cooperativa regional de desarrollo agrícola From Soil to Plate, según la organización.



El jurado ha tenido en cuenta su "resiliencia" al llevar "más de 20 años comprometida en utilizar la gastronomía como elemento de ayuda", "integrando a mujeres inmigrantes de Siria, capacitándolas para incorporarse al mercado laboral" o trabajando también para recuperar variedades de semillas perdidas, según dijo a EFE el director del Basque Culinary Center (BCC), Joxe Mari Aizega.



El responsable del BCC destacó también que las tres finalistas de este año han sido mujeres, con lo que los organizadores quieren "lanzar un mensaje al mundo" para poner en valor "el trabajo que hacen, que no siempre tiene la visibilidad suficiente".



Al conocer su galardón, Ebru Baybara se mostró "honrada y feliz" por recibir "un premio considerado el Nobel de la Gastronomía en el mundo" y destacó "el poder de la gastronomía para cambiar la vida de las personas y la sociedad", en declaraciones a la organización.



La chef turca explicó que ha dedicado su trayectoria a iniciativas "que benefician a las personas, al medio ambiente y a la sociedad a través del ciclo de los alimentos: de la tierra al plato y su retorno a la tierra", y señaló que su proyecto más reciente se centra en el papel de la gastronomía "en la curación colectiva y la preservación de la vida de la gente en sus tierras ancestrales".



El Basque Culinary World Prize fue creado en 2016 por el Gobierno Vasco y la fundación de desarrollo gastronómico Basque Culinary Center, con la idea de distinguir a cocineros que a través de este oficio impulsan avances y transformaciones en ámbitos como la sostenibilidad, la integración social o la educación alimentaria.



En estos 8 años se ha buscado "promover la dimensión social de la gastronomía" y "cómo los chefs pueden ser agentes de transformación", y se han recibido unas 800 nominaciones de chefs que "encajaban en el perfil del premio", lo que muestra que se trata de un "fenómeno global", según Aizega.



Encabezado por el antes mencionado Joan Roca, el jurado del premio ha incluido también a otros reconocidos chefs como Yoshihiro Narisawa (Japón), Michel Bras (Francia), Gastón Acurio (Perú), Manu Buffara (Brasil), Elena Reygadas (México), Pia León (Perú), Narda Lepes (Argentina) o ThiTid Tassanakajohn (Tailandia).



El anuncio del premio se ha llevado a cabo esta edición en Tokio en el marco del año Euskadi Japón 2023, una iniciativa dirigida a promover las relaciones entre el País Vasco y el archipiélago nipón.



En anteriores ocasiones el galardón ha sido concedido a la cocinera sierraleonesa Fatmata Binta, al chef onubense Xanty Elías, al estadounidense Anthony Myint, el escocés Jock Zonfrillo, a la colombiana Leonor Espinosa, a la venezolana María Fernanda di Giacobbe, y al asturiano José Andrés.

