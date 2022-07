Muerte de James Caan, actor de "El Padrino" y "Misery", deja profundo pesar en el mundo del cine

James Caan, quien protagonizó los clásicos "El Padrino" y "Misery", falleció a los 82 años, informó este jueves su entorno próximo. "Es con gran tristeza que informamos la muerte de Jimmy la noche del 6 de julio", dijo su familia en la cuenta de Twitter del actor.



"Jimmy era uno de los más grandes. No sólo era uno de los mejores actores que la industria haya visto, él era divertido, leal, preocupado y amado", escribió su mánager Matt DelPiano en un comunicado enviado a la AFP. "Lo extrañaré muchísimo".



Caan debutó en la televisión en 1961. Después de pequeños roles en la pantalla chica saltó al cine, donde compartió escenas junto a estrellas como John Wayne, Candice Bergen y Robert Duvall, con quien trabajó en "Llueve sobre mi corazón" (1969) bajo la dirección de Francis Ford Coppola. Pero fue su actuación en "El Padrino" en 1972 la que lo consagró.



En el clásico de la mafia dirigido por el entonces joven Coppola, Caan da vida a Santino "Sonny" Corleone, el hijo mayor de Vito Corleone, cuyo temperamento intempestivo define el curso de la familia y crea algunas de las más recordadas escenas de la taquillera cinta que se llevó tres premios Óscar, incluyendo mejor película. Caan fue nominado a mejor actor de reparto por la Academia gracias a su explosiva interpretación."

Jimmy pasó por mi vida más tiempo y más cerca que cualquier figura del cine que haya conocido", dijo Coppola a través de un comunicado a la AFP. "Sus películas y sus grandes papeles nunca serán olvidados. Él siempre será mi gran amigo, mi colaborador y una de las personas más graciosas que haya conocido", agregó el director de 83 años.

"Su gran talento siempre será amado y recordado", dijo también a la AFP la actriz Talia Shire, que interpretó a Connie, la hermana menor de Sonny Corleone.





- "Una bendición" -

En una rueda de prensa de 2010, Caan dijo que nunca se cansaba de hablar de la película, que este año cumplió su 50 aniversario.



"Fue una bendición (...) Yo no sabía que harían una segunda parte, de saberlo me hubiese negado a morir", bromeó entonces el actor refiriéndose al trágico desenlace de Sonny.



"A diferencia de actores que se esconden o que no quieren dar autógrafos o ser reconocidos, yo estoy muy agradecido de que la gente aún recuerde que estoy vivo y todo aquello".



El anuncio de su muerte inundó las redes sociales con clips de sus papeles y con palabras de admiración y pesar.



"En recuerdo del legendario James Caan. Que en paz descanse", tuiteó el estudio Paramount Movies, junto a una foto del actor.





- "Actor talentoso" -

Otras películas que marcaron la carrera de Caan fueron "Permiso de amor hacia medianoche" (1973), "El jugador" (1974), y la distopía futurista "Rollerball" (1975).



En 1990 protagonizó junto a Kathy Bates la adaptación cinematográfica del libro de Stephen King "Misery". En la película de suspenso interpreta a un escritor atormentado que luego de un aparente accidente se convierte en rehén de una fan.



"Me entristeció tanto escuchar que Jimmy nos dejó", reaccionó el director de la película, Rob Reiner.



La vida personal del actor pareció a veces mezclarse con algunos de sus roles más famosos.



En 1992 testificó en el juicio de Ronald Lorenzo, conocido miembro de la familia criminal Bonanno de Nueva York, quien fue condenado por tráfico de drogas y sentenciado a 11 años de cárcel. Caan dijo que Lorenzo era su mejor amigo. En 1994 fue arrestado por sacar un arma semiautomática en medio de una discusión por un vehículo que fue vandalizado.

Nacido en Nueva York el 26 de marzo de 1940, Caan se casó cuatro veces y tuvo cinco hijos, entre ellos el actor Scott Caan. La causa del fallecimiento no fue informada, pero de acuerdo con medios locales el actor murió en su casa en Los Ángeles.



"La familia aprecia las demostraciones de amor y las sentidas condolencias, y pide que continúen respetando su privacidad durante este momento difícil", agregó la publicación en su cuenta de Twitter, cerrando con "Fin del tuit", frase con la cual Caan firmaba sus posts.