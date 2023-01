Nominación de Ana de Armas al Óscar como mejor actriz contrasta con las críticas a "Blonde"

La australiana Cate Blanchett ("Tár") y la hispanocubana Ana de Armas ("Blonde") han sido nominadas en la categoría de mejor actriz para la 95ª edición de los Óscar por la Academia de Hollywood.



El resto de finalistas en este apartado son Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once), Michelle Williams ("The Fabelmans") y Andrea Riseborough ("To Leslie").



A juzgar por lo ocurrido en la temporada de premios hasta ahora, la máxima favorita para alzarse con este galardón es Blanchett, triunfadora en los Critics Choce y ganadora del Globo de Oro a mejor actriz de drama.

