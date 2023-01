Chinos abarrotan salas de cine durante el Año Nuevo Lunar recaudando casi mil millones de dólares

Los cines chinos recaudaron más de 6,700 millones de yuanes (992.8 millones de dólares) durante el periodo festivo de siete días por el Año Nuevo Lunar.



Esta cifra supone un aumento interanual del 11.89 % en la taquilla china para estas vacaciones, las primeras que se celebran a nivel nacional desde que las autoridades desmantelaron la estricta política de ‘cero covid’ que rigió el país asiático en los últimos tres años.



El crecimiento interanual en la recaudación se dispara al 209.88 % si se tiene en cuenta todo el año 2023 desde el 1 de enero, al cifrarse la taquilla 1,172 millones de dólares.



Las vacaciones comprendidas entre el 21 y el 27 de enero vieron cómo más de 129 millones de personas fueron al cine, lo que representa un aumento del 13.16 % año a año, informó ayer la Administración de Cine de China.



Durante el primer día del Año Nuevo Lunar, que se celebró el 22 de enero, 11,544 cines abrieron sus salas en todo el país, alcanzando alrededor del 98 % del mismo período del año pasado, según datos citados por el portal de noticias económicas Yicai.



El 99.22 % de la taquilla se recaudó a través de películas de producción nacional, seis de las cuales se estrenaron la mencionada semana, como la esperada secuela de "La Tierra errante", 320.6 millones de dólares, de ingresos, o la última cinta del aclamado director chino Zhang Yimou, "Full River Red", que sumó 386 millones de dólares.



El dominio de los títulos nacionales coincide con la falta de competencia con las superproducciones estadounidenses, muchas de ellas vetadas en los últimos años hasta que "Avatar: The Way of Water" rompió con esta práctica el pasado mes de diciembre.



Pekín limita la cantidad de películas extranjeras que se muestran en los cines chinos utilizando un sistema de cuotas diseñado para solo permitir la proyección de 34 producciones por año, eximiendo las coproducciones.

