La Fiscalía afirma que no ha recibido el informe policial sobre el caso de Daniel Sancho

La Fiscalía de la isla de Samui, al sur de Tailandia y donde permanece en prisión provisional el español Daniel Sancho por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, aseguró este miércoles a EFE que no ha recibido todavía el informe de la investigación policial.



"Todavía no hemos recibido el informe final, la Policía nos ha dicho que aún está esperando recibir algunos análisis de sangre y de ADN", dijeron hoy a EFE desde la Fiscalía de Koh Samui.



En la misma línea, el agente Sucheep Chadakarn de la comisaría de la isla de Phangan, vecina de Koh Samui y desde donde se investiga el crimen, que tuvo lugar allí el pasado 2 de agosto, indicó hoy a EFE que "aún no tenemos una fecha para entregar el informe".



"Todavía estamos esperando análisis de sangre y de ADN", añadió.



Surachate Hakparn, número dos de la Policía de Tailandia y quien supervisa el caso contra el español, aseguró a EFE el lunes en una entrevista que ya tienen "pruebas suficientes", y que esperaba que se enviara el informe policial a la Fiscalía esta semana, de modo que el juicio podría comenzar a partir de entre tres y seis meses.



La Policía dispone de 83 días para la investigación, a partir del 7 de agosto, y la Fiscalía aún podría hacer uso de ese periodo para estudiar el caso y, en caso de necesitarlo, solicitar más pruebas si el informe policial se presenta antes de la fecha límite.



El plazo arrancó cuando Sancho ingresó en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui el 7 de agosto, donde se prevé que permanezca hasta el juicio, para después ser en principio trasladado a un penal con mayores medidas de seguridad.



El español, de 29 años, se encuentra "bien" y "en la zona hospitalaria de la cárcel", dijo hoy a EFE Watcharapong Boonsaior, director de la prisión de Koh Samui.



Sancho permanece en ese área de la cárcel desde que el pasado jueves acabó un periodo de aislamiento de diez días por la covid-19, a partir del cual empezó a recibir las visitas de su madre, Silvia Bronchalo- quien acudió hoy a la prisión-, sus abogados y personal de la Embajada de España en Tailandia, además de realizar videollamadas con su familia.



La investigación policial es supervisada por el mediático Surachate Hapkarn, conocido como "Big Joke", y en ella participan unas 30 personas, entre agentes, investigadores, médicos forenses y buzos.



Según ha confirmado la Policía, aún no se han hallado todos los restos de Arrieta, entre ellos el torso, que también se buscan en el mar.



La Policía acusa a Sancho de asesinato premeditado después de que él mismo confesara el 5 de agosto haber matado y descuartizado a Arrieta al ser interrogado en la comisaría de Koh Phangan.



Además, entre las pruebas incriminatorias la Policía tailandesa asegura disponer de imágenes de CCTV que muestran al joven comprando cuchillos y bolsas de basura negras y verdes en una tienda de la isla el 1 de agosto, un día antes del crimen.



También afirma que en el lugar del crimen, un hotel reservado por Sancho junto a la playa de Salad, en la isla de Phangan, solo se ha hallado ADN de Sancho y Arrieta.



Sancho y Arrieta, que se conocieron en 2022 a través de Instagram, habían quedado en Koh Phangan el 2 de agosto, día en el que tuvo lugar el asesinato y descuartizamiento del cirujano, cuyos restos han sido encontrados en varias localizaciones de la isla, incluido el mar.

