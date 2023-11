Los abogados de la familia de Arrieta podrán personarse en el juicio contra Daniel Sancho

El juez del caso del español Daniel Sancho, acusado del asesinato del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, aceptó este lunes que los abogados tailandeses que representan a la familia de la víctima se personen en el juicio con la Fiscalía.



Los abogados del despacho Juslaws de Bangkok recibieron hoy, en una vista en el tribunal provincial de Samui (sur de Tailandia), la aprobación del juez para adherirse a la Fiscalía en el juicio, pero solo para los cargos en los que el joven se ha declarado no culpable, confirmó a EFE el letrado Metapon Suwancarern.



En la vista de hoy, el juez leyó de nuevo a Sancho los tres cargos a los que se enfrenta (asesinato premeditado, destrucción de documentación ajena, y dañar y hacer desaparecer partes del cuerpo de la víctima), y el español ratificó su declaración de no culpable de los dos primeros y culpable del tercero.



Durante la audiencia, celebrada a puerta cerrada, el juez examinó la documentación facilitada por los abogados que representan a los padres de Arrieta en Tailandia, entre la que se encuentra un poder de la familia que les autoriza a personarse en el juicio y tener acceso al sumario.



En Tailandia no existe la figura de la acusación particular, pero los abogados de la familia de Arrieta podrán unirse y colaborar con el fiscal durante el juicio.



Su principal objetivo es conseguir una indemnización para sus representados, y para ello ahora trabajan en establecer una cifra que tenga en cuenta el daño y el impacto económico que la muerte de Arrieta ha tenido para su familia, según explicó a EFE el director del despacho de Bangkok, Yuthana Promsin.



La intención de adherirse a la Fiscalía fue comunicada el pasado 10 de noviembre en una rueda de prensa en Madrid por los abogados de la familia Arrieta en España, Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte, y por videoconferencia desde Colombia la letrada Adriana Behaine y desde Tailandia Yuthana Promsin y Julien Iwanicki Govrich.



El abogado en España aseguró también que, por convicciones religiosas, los familiares de Arrieta no son partidarios de la pena de muerte, aunque respetarán la decisión de la Justicia tailandesa.



El joven español, que fue detenido el 5 agosto tras confesar el crimen ante la Policía en Phangan (isla vecina de Samui), se declaró no culpable del asesinato premeditado, un delito que conllevaba la pena de muerte en Tailandia, en una vista celebrada el pasado 13 de noviembre en la misma corte.



El juez fijó hoy para el 12 de diciembre una nueva vista para que las partes presenten sus pruebas, lo que estaba previsto para hoy, después de que la defensa solicitara más tiempo..



Las fechas del juicio contra el español no se conocerán hasta que se celebre esa nueva vista.

