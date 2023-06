Héroes y villanos de la nostalgia en la Comic-Con de Argentina

La Comic-Con, el centro de reunión por excelencia para los amantes de todo aquello que alguna vez los cautivó de chicos, pero también de grandes, con héroes, villanos o personajes que a través de sus historias han podido trascender la fantasía o criticar la realidad. En definitiva, la cultura pop abrió sus puertas este viernes con una nueva edición en Argentina con invitados especiales.



La convención continuará durante todo el fin de semana en el Centro Costa Salguero de Buenos Aires y entre la enorme plantilla de artistas, que suele acarrear este evento, fueron invitados los "primos" Salamanca, aunque son hermanos, de la serie "Breaking Bad".



Los actores hondureños, Daniel y Luis Moncada, estrenaron el panel principal rompiendo con el molde de los asesinos serios, silenciosos y calculadores, a sueldo de un cártel de la droga en el galardonado drama de televisión estadounidense.



Sus impresiones, chistes, complicidades e impresiones sobre ciertas decisiones en la serie se llevaron las palmas del público, que aguardaron pacientemente para poder tener una foto o autógrafo de ellos.



Por otra parte, uno podía cruzarse con algunos ´Spider-Man´ de distintas edades, un ´Wolverine´ entrado en años y varios ´jedis´ padres junto a sus pequeños ´mandalorianos´ -y viceversa- de la saga "Star Wars" recorriendo los 20,000 metros cuadrados de estands repletos de figuras de acción, libros, historietas y artículos de sus series y películas favoritas.



Dos de ellos, Martín Cappellla de 54 años, junto a su hijo Constantino, de 9, compartían su amor por la guerra de las galaxias bajo un detallado atuendo de ´Boba Fett´ y ´Din Jarin´, respectivamente, que fue hecho "en familia".



"Hay un equipo de gente atrás, que hace la ropa y las armaduras, que también es muy fanática de ´Star Wars´. Es la segunda vez que vengo con mi hijo a la Comic-Con a disfrutar en familia", cuenta Martín, mientras su pequeño Mandalorian posa para las cámaras de EFE.



Para Martín es "una alegría enorme" que ya dos generaciones se puedan unir en este fanatismo. Es un momento que atesora en cada edición que se lleva a cabo.



El decorado se completó con un multiverso de personalidades como un payaso, hiperrealista y sorpresivamente amistoso, de la famosa novela de terror de Stephen King ´IT´, un nostálgico cazafantasma e incontables personajes caricaturescos del animé japonés y el mundo de los videojuegos.



En este sentido, una joven argentina dedicada al mundo del "cosplay", -la afición de caracterizarse y actuar como un personaje animado- le cuenta a EFE que el arte de representar a una querida heroína o reclamada villana por el público conlleva una gran responsabilidad, sobre todo, entre los niños.



La chica, que inteligentemente decidió identificarse con su usuario de redes sociales, "Ice Fire Cosplay" ganó el Martín Fierro Digital de este año- un premio nacional dedicado a los creadores de contenidos digitales- a mejor "cosmaker", caracterizaciones de fabricación casera.



"Es caracterizar un personaje mezclando el disfraz con la actuación. No es solo crear tus propios trajes, sino también mostrarte y actuar como ese personaje", define la joven, que en esta oportunidad representaba a ´Alloy´, protagonista del videojuego "Horizon Zero Dawn".



"Todos empezamos alguna vez siendo público y descubriendo que es un universo enorme. Aunque haya muchos prejuicios, la realidad es que esto es muy divertido y cualquiera puede formar parte", agrega.



Previo al inicio del concurso de la Comic-Con a la mejor caracterización, que premia con más de 500,000 pesos (unos 2,000 dólares), ´Alloy´ asegura que no es necesario de un gran presupuesto para armar cada disfraz.



"La gente se vuelve loca al verte, sobre todo los niños, donde su felicidad hace que todo valga la pena. Hay una gran responsabilidad, ya que representas su amor más cercano y es bellísimo", concluye de esta manera, en el comienzo al evento por excelencia de los intérpretes de la niñez o del adulto responsable de hoy día.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.