Versalles reexplica su historia por su 400 aniversario y los Juegos Olímpicos de París

El palacio de Versalles, residencia real e imperial y ahora museo y escenario de grandes eventos, ha renovado su galería de la historia para mostrarse mejor al público con motivo de su 400 aniversario y de cara a los Juegos Olímpicos de 2024.



Un total de siete millones de visitantes cruzaron en 2022 la famosa reja dorada que da entrada al sitio real, que consta de un gran palacio y un enorme conjunto de estanques, jardines, bosques y palacetes secundarios.



La nueva galería, junto con una serie de obras de restauración que tienen lugar desde hace algunos años, busca dar brillo a este enorme y veterano conjunto, no solo por un aniversario que vive entre andamios sino por los Juegos Olímpicos de París del año próximo.



A través de diez salas y apoyada en más de 120 obras de arte, elementos decorativos o explicaciones audiovisuales, la nueva Galería de la historia resume y explica a los visitantes el ajetreado periplo de este monumento.



Versalles es "una especie de resumen de la gran historia de Francia", explicó a EFE el director del museo, Laurent Salomé, tras la presentación a la prensa de la galería.



Del modesto pabellón de caza que comenzó a construirse en 1623 por orden del rey Luis XIII, Versalles pasó a ser un suntuoso palacio que mostró lo mejor de las artes y la cultura de Francia con su hijo, Luis XIV, llamado en francia "el rey sol", que estableció allí su corte y la llenó de sabios y artistas.



Luis XV y Luis XVI continuaron con las obras de expansión, a veces demoliendo elementos previos. Luego llegó la Revolución Francesa, durante la cual Versalles fue vaciado de obras de arte y mobiliario.



Las obras de arte fueron al Louvre y el mobiliario subastado para obtener fondos para el depauperado nuevo régimen.



Tras el período de Napoleón y el de la restauración monárquica, en los que apenas sufrió cambios, en 1837 Versalles fue abierto como museo nacional durante el reinado de Luis Felipe I.



Después vivió acontecimientos históricos como la proclamación del Reich alemán en 1871 en la famosa Galería de los Espejos, con el káiser Guillermo I, la negociación y firma del Tratado de Versalles que puso final a la I Guerra Mundial, o grandes visitas de Estado, como la del rey Carlos III de Inglaterra la próxima semana.



Con los ojos del siglo XXI, el significado de Versalles no es "la demostración de la grandeza pasada de Francia, no es solo una demostración de poder", consideró Salomé.



"Es antes que nada un lugar, una suerte de microcosmos que da testimonio de la aventura humana y de la ambición intelectual del hombre", completó.



A pesar de estar en medio del año del cuarto centenario, Versalles sigue inmerso en obras: la "verja de honor", que da entrada al conjunto, está cubierta porque está siendo restaurada, y un andamio se levanta junto a una de las alas laterales.



Todo ello después de que durante los últimos dos años el esfuerzo restaurador, además de en algunas salas, se haya centrado en las estatuas de las principales fuentes, como la del aparador de agua del Gran Trianón y la del carro de Apolo, concluidas hace pocos meses.



Salomé reconoce que, en un conjunto con más de 63,000 metros cuadrados construidos hace siglos, junto a 815 hectáreas de jardines, bosques y parques, es prácticamente imposible no estar realizando trabajos de renovación o restauración.



"Puede que durante algún tiempo estemos sin obras. No es solo por el 400 aniversario, sino que dentro de poco tenemos los Juegos Olímpicos de París de 2024 y las pruebas de equitación tendrán lugar en el parque", explicó el experto.



Versalles es el tercer sitio turístico más frecuentado de Francia, solo superado por Disneyland París y el Louvre, y sus responsables quieren que muestre todo su esplendor ante la avalancha de visitantes que se prevé para el año próximo.



"Nuestro objetivo es tener un palacio tan hermoso como sea posible para el verano de 2024. Por eso hemos hecho mucho. Pero hay que recordar que desde Luis XIV se trabaja continuamente. Si se paran las obras, el castillo se desmorona", advirtió su director.

