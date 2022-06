The Rolling Stones ratifican en Madrid su eternidad

Cumplieron 40 años de carrera y a muchos ya les pareció que lo de The Rolling Stones era cosa del diablo, de ahí quizás la chulería de llegar a los 50 y rematar el nombre de aquella gira con un "y sumando" que en este 2022, con otra década más y otro "tour", no ha hecho sino ratificar que sí, que son eternos.



Porque su música sigue vigente y, en la apertura esta noche de su gira europea "Sixty" en el Wanda Metropolitano de Madrid, los más de 53.000 asistentes (el aforo completo, según la organización) han vuelto a enloquecer ante Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood como si la mayor parte de sus temas no llevaran hechos desde hace medio siglo.

