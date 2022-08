Sting exprime su voz con sus grandes éxitos en el Cap Roig

El británico Sting ha vuelto al Festival de Cap Roig, por cuarta vez, con “My Songs”, un espectáculo que incluye sus canciones más queridas escritas en más de dos décadas a lo largo de su prolífica carrera tanto como cantante de The Police como en solitario.



Gordon Matthew Thomas Sumner, conocido artísticamente como Sting, ha escogido su eterno “Message in a Bottle” del álbum Reggatta de Blanc (1979) The Police para abrir el concierto organizado por Clipper's Live con el impulso de CaixaBank en los jardines botánicos de Cap Roig.



El británico, que agotó las entradas para el concierto hace semanas, ha mostrado ante los 2.440 seguidores que el escenario sigue siendo un terreno en el que se siente cómodo y tras un “Bona nit” ha empezado a tocar “Englishman in New York”, con una grada que le ha seguido desde el primer instante cantando el estribillo.



