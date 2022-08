Bad Bunny, artista del año en los MTV Video Music Awards

Bad Bunny obtuvo el premio al artista del año en los MTV Video Music Awards.



La sensación mundial del trap latino no pudo asistir a la ceremonia del domingo por estar de gira, pero agradeció desde el Yankee Stadium en Nueva York.

En una señal de que las giras con motivo de la pandemia estaban de nuevo en pleno apogeo, Harry Styles, ganador al mejor álbum del año por "Harry's House", tampoco pudo acudir a los premios debido a su propio concierto.



Quien sí asistió a la gala fue Taylor Swift, otra de las grandes ganadoras de la noche, que se llevó el premio al video musical del año por su cortometraje de 10 minutos "All Too Well".



Y dio a sus fanáticos un regalo a cambio, anunciando que su nuevo álbum saldrá a la venta el 21 de octubre.