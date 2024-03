Más de 20,000 personas danzaron este domingo al son de la clave en la celebración del 40 aniversario del Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico, con la actuación del grupo La Mulenze, el panameño Roberto Blades, el puertorriqueño Christian Alicea, la peruana Daniela Carcourt y Andy Montañez, entre otros.



El evento celebrado en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, arrancó con el sonido de los timbales de La Mulenze, la primera orquesta que se presentó en la historia de este espectáculo hace cuatro décadas.



La agrupación interpretó 'Mi negrita', la primera canción con la que se presentaron hace 40 años, 'No te vayas todavía' e hizo una mezcla de los temas 'Es imposible volver', 'Me vinieron a decir' y 'Para ti, bailador'.



Los asistentes entre los que había puertorriqueños, colombianos, peruanos, mexicanos y venezolanos, continuaron moviendo las caderas con algunos de los exponentes más jóvenes del género, como la puertorriqueña Merari de 33 años y el puertorriqueño Christian Alicea de 28 años.



"Una dicha, una bendición, no solamente que es el Día Nacional de la Salsa, sino que hoy como mencioné en tarima, están aquí mis padres presentes y el público fue una locura así que yo tengo que agradecerle a Dios por la oportunidad y a todo el público que está aquí presente", afirmó a EFE Alicea tras concluir su actuación.



Además, Papo Rosario, cantante de la legendaria orquesta de salsa El Gran Combo, recibió un reconocimiento por su carrera musical e interpretó junto a Isidro Infante el tema 'Gracias'.



Por su parte, el salsero nicaragüense Luis Enrique cantó sus canciones 'Yo no sé mañana' y 'Tu no le amas, le temes', entre otras, que pusieron a bailar a todo el estadio, donde muchos de los asistentes estaban ataviados con maracas y otros instrumentos.



"Para mí venir a Puerto Rico es como venir a casa", afirmó el conocido como el 'Príncipe de la salsa' en una rueda de prensa posterior a su intervención en el espectáculo.



Asimismo, deleitó al público con su voz Moncho Rivera, sobrino de Ismael Rivera, conocido como 'El Sonero Mayor' de la salsa, que hace más de 20 años decidió convertirse en salsero e interpretar los éxitos de su tío.



Moncho Rivera tuvo su primera oportunidad como cantante a sus 13 años cuando su tío lo invitó a que lo acompañara en el grupo de coristas en una presentación en Puerto Rico.



En esta cuadragésima edición del evento organizado por la estación radial Z-93, al salsero puertorriqueño Andy Montañez también se le otorgó un reconocimiento por su trayectoria.



El veterano salsero puertorriqueño celebrará seis décadas en la música el 17 de agosto con un gran concierto en Puerto Rico titulado 'Mi primer adiós'.



En este Día Nacional de la Salsa resaltó que ni la orquesta cubana Los Van Van, con 55 años de trayectoria, ni la agrupación venezolana La Dimensión Latina pudieron asistir porque las autoridades estadounidenses no les concedieron el visado.



Los Van Van fueron sustituidos por el grupo de salseros Spanish Harlem Orchesta y La Dimensión Latina por la orquesta local El Niño y La Verdad.



La primera edición del Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico se celebró en el 1983, en la que participó el fenecido Ismael Rivera, pero no fue hasta que oficialmente se estableció bajo la Ley 100 del 17 de junio de 2000 como forma de rendir homenaje al género musical.



Desde entonces han actuado en esta iniciativa míticos artistas del género como Héctor Lavoe, Willie Colón, Celia Cruz, Rubén Blades, Richie Ray y Bobby Cruz, El Gran Combo de Puerto Rico, la Sonora Ponceña, Gilberto Santa Rosa, Bobby Valentín, Willie Rosario, entre otros.

