"Canten", así se titula el próximo espectáculo que unirá en un mismo escenario a los talentosos cantautores dominicanos Pavel Núñez, Daniel Santacruz, Seye y Diego Jaar, con la producción musical del veterano artista Frank Ceara, a presentarse este 10 de agosto de 2024, a las 8:30 pm, en la Sala Manuel Rueda.

"Es un concierto peculiar porque reúne en un mismo escenario a cuatro artistas", dijo a Diario Libre Diego Jaar, artífice de la iniciativa.

Y continúa: "Básicamente es un concierto que precisamente celebra la canción, el oficio de hacer canciones y le va a dar la oportunidad al público de ver en un mismo escenario, simultáneamente, a estos artistas, con cuatro colores diferentes, cuatro narrativas, de re-enamorarse de sus canciones y ver esa complicidad".

En otras palabras, se trata de un encuentro musical único de cuatro cantautores en escena que interpretarán y compartirán entre ellos música, letras y anécdotas y, al mismo tiempo, propiciará un ambiente en el que público se deleitará con canciones puramente dominicanas, de diferentes géneros y estilos musicales, pero con el sello y el estilo particular de cada uno.

Se motivará así a que cada uno de los allí presentes "canten" junto a ellos cada una de sus canciones.

Frank Ceara

A Diego y a Frank los une muchas cosas: la familiaridad, la amistad, además de muchas anécdotas personales, de ahí que él no dudó en unirse y asumir el reto de producir musicalmente este espectáculo.

"A partir de esas historias que hemos vivido juntos, yo he sido muy admirador de lo que él hace. Su familia siempre fue muy musical y compartimos tantas cosas con la música que obviamente a él no le quedaba otro camino que dedicarse a lo que realmente ama", expresa Frank. Y añade: "Él vino con esa idea, me dijo que necesitaba mi ayuda, obviamente le dije que sí y le dimos forma a la estructura que estaba en su cabeza".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/06/frank.jpg El cantautor Frank Ceara producirá Canten. (MATÍAS BONKOSKY)

Con este show ellos aspiran a mucho más.

"Buscamos que esto se convierta en una sala no solamente para estos cuatro cantautores, sino que un lugar preciso y conciso, donde la gente entienda que, a otro nivel, el cantautor, que es el gran ausente, a veces en las canciones, sea reivindicado. Es como hacer presente a los que tienen la habilidad de conseguir que cantantes que a veces no componen, tengan la oportunidad de llegar al público y queremos hacerlo no solo a nivel nacional, sino contar en próximas ediciones con cantautores internacionales", enfatiza Ceara.

"Queremos homenajear a grandes cantautores de nuestro país y del mundo", añade.

Una vez que ambos (Diego y Frank) plasmaron la idea del espectáculo, uno de los primeros nombres en surgir fue el de Pavel Núñez. ¿Y cómo no?, si es considerado por muchos como uno de los mejores cantautores criollos, y del que tanto Frank como Diego se declaran admiradores por su forma de componer.

"Desde que a mí se me ocurrió la idea, yo dije necesito a Pavel. Fue el primero en mi lista", recuerda Jaar.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/06/pavel.jpg Pavel Núñez, canutor ciollo que se une a la iniciativa Canten. (MATÍAS BONKOSKY)

"Lo que nos une a los tres es la colectividad: Frank en su rol como productor tiene una sensibilidad que le permite pensar en colectivo", señala Pavel.

Y sigue explicando: "Una de las cosas que le decía a Diego que me hicieron enamorarme del proyecto es que es muy difícil poder encontrar a un personaje (en referencia a Diego) que en su primera idea de hacer algo grande sea en colectivo". Y razón tiene, esa no es la tendencia, actual.

"Por lo regular, cuando una persona tiene la oportunidad de hacer algo grande o tener una gran plataforma, la aprovecha para sí misma, pero él tuvo la nobleza de hacer esto por y para la canción, y yo creo que eso de inicio enamora a cualquiera que se dedique a esto", respondió Pavel al ser cuestionado sobre la razón por la que decidió aceptar formar parte del espectáculo organizado por Diego.

Música de autor

Es una realidad que estos tiempos, donde la tendencia musical es una menos pensada en letras y estructura, dedicarse a la canción de autor es prácticamente un acto de rebeldía.

"No formamos parte de un género mediático; nosotros somos un género emotivo. Somos una opción, una alternativa de cuando se acaba ´el teteo´, la gente quiere una canción para abrazarse", dice de forma jocosa.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/06/diego.jpg Diego Jaar posa para Diario Libre. (MATÍAS BONKOSKY)

Bromas aparte, Pavel agradece que, pese a todos esos cambios, la gente sigue apostando y apoyando por la calidad.

"Sí podemos decir a nuestro favor que seguimos siendo vendedores de boletas, seguimos teniendo la atención de un público que, al no tener muchas opciones en el mundo mediático, valora la opción de irnos a ver en vivo y eso es lo que va a pasar con este show".

"La gente se va a levantar y va a ir a ver a cuatro colegas como si fuera una conversación en la sala de cualquier casa, pero aderezada con canciones".

Novedoso show

Este encuentro abre la oportunidad de escuchar canciones emblemáticas de un cantautor en voces de otro.

"Eso abre el diálogo de cantar canciones del otro. De repente, yo canto una de Diego y él canta una mía. Cantamos de Daniel a dúo, también a dueto con Sergio (Seye)", enfatiza Pavel.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/06/23072024---cantautores-dominicanos-presentan-su-concierto-canten----matias-boncosky1.jpg Los cantautores Frank Ceara, Diego Jaar y Pavel Núñez, en entrevista con el periodista Jeury Frías, dan detalles del concierto Canten. (MATÍAS BONKOSKY / DIARIO LIBRE)

"Eso va a pasar en escena, que los asistentes descubrirán muchas historias de las canciones que han escrito para que el público tenga conocimiento y testimonio de lo que se escribe en nuestro país y es maravilloso", agrega Frank.

Los detalles de las boletas están en la plataforma virtual "passline.do". Si gustas de la música de autor este es tu show.

