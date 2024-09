Debi Nova es de esas mujeres auténticas que con su sola presencia llenan los espacios. Amante de la música en todos sus procesos, desde la concepción hasta su posproducción, se disfruta cada etapa.

Guitarra en mano y con una sonrisa en su rostro, la artista, nacida en Costa Rica y radicada en Los Ángeles, Estados Unidos, estuvo de visita en Diario Libre para hablar de sus nuevas canciones y de su próxima presentación en el evento Days to Shine, que busca empoderar a las mujeres para que brillen desde su autenticidad, abrazando ese propósito con valentía.

El espectáculo le quedó a Debi como anillo al dedo, pues, como ella bien planteó a Diario Libre, si algo ha caracterizado su vida y carrera musical es precisamente eso: valentía.

"Estaré haciendo una presentación acústica y aprovecho para presentar nuevas canciones que saldrán ese día", dijo emocionada. A Debi lo que más le gusta es cantar, de hecho, antes de iniciar la conversación, afinó su guitarra e hizo gala de su hermosa voz interpretando una de sus canciones. "Vengo a celebrar cosas bonitas", agrega.

Entre ellas, poder cantar al público que se dé cita en el evento esas nuevas melodías: "Esto es un agregado de mi quinto álbum ´Dar vida´, son las cuatro canciones que se me quedaron por fuera", confiesa.

Y no fue que no le gustaron, todo lo contrario: "Siempre me encantaron, pero fue un proceso tan extenso hacer mi álbum, pasé por tantas etapas que, a la hora de hacer el rompecabezas, hay canciones que no lo logran y me daba mucha tristeza que se quedaran ahí guardadas, ¿por qué no sacarlas?", comenta.

Y es que, para una artista que ama componer, tener que priorizar unas canciones sobre otras es muy complicado.

"Para mí es la parte más difícil al momento de armar un álbum. Me cuesta tener esa objetividad de saber si una canción es buena o tal vez no lo sea para ese momento, porque todo va a depender del enfoque de ese disco para que las canciones sean parte de él".

Entre esos temas está el sencillo "Primera cita", una bachata que canta junto al cantante mexicano Caztro, un género que ella ha aprendido a amar desde que grabó con el dominicano Vicente García "Nos sobran los domingos".

"Yo le tengo que agradecer a Vicente, ese fue mi primer acercamiento con la bachata, la canción originalmente era una baladita, pero él me sugirió hacerla en bachata, nos reunimos en Bogotá e hicimos una versión en este género y le fue muy bien a la canción", enfatiza.

"De ahí surgió hacer ´Quédate´, otra bachata junto a Pedro Capó y nos fue súper bien con esa canción, yo creo que ha llegado un punto en el que la bachata es parte de mí", añade.

Y es que ella es artista, no se cierra a ningún género, siempre y cuando lo pueda transmitir con naturalidad.

"Soy cantautora y así como te canto una bachata, te canto una balada y las dos me saben bien".

Autenticidad de las canciones

Para Debi el amor a la música y el arte, en general, no se puede fingir, se siente o no se siente y, además, en su caso, como cantautora, una buena canción tiene que provocar emociones.

"Sé que una canción está en el camino correcto cuando estoy con el micrófono y hay ciertas frases que me hacen llorar, ahí es cuando sé que viene de un lugar genuino".

Más allá de si funcionará o no para el público, ella cree en su autenticidad.

"No sé si va a conectar, porque eso es algo que uno nunca lo sabe, pero sí que viene de un lugar genuino". Y añade: "La interiorizo muchísimo".

Debi confiesa que le gustaría ser más consumidora de música, pero ella es de las artistas que se adentran tanto en sus proyectos que le queda muy poco tiempo para valorar las de sus colegas.

"Como es mi práctica de vida, a veces me cuesta separar como eso de solo sentir y no la parte cerebrar de dicir: 'mira que cool la producción que hizo esta persona', pero definitivamente la música es parte de mi vida, tanto así que ya no me doy cuenta y la interiorizo muchísimo".

Cable a tierra

Además de su amor por la música, para la artista de 44 años lo más importante de su vida es su familia, de hecho, ese es su cable a tierra. "Mi familia, mi hija, mi esposo", responde sin dudarlo.

Y es que Debi ha sabido tener un balance entre lo profesional y lo personal.

"Yo no divido la Debi artista de la persona, es la misma mujer, muy apasionada en todo lo que hace", asegura.

De ahí que la práctica del yoga y la meditación formen parte de su rutina diaria. Algo que ha tratado de introducir a su propuesta musical. "Si no fuera cantante sería profesora de yoga o haría alguna práctica como de sanación".

"Eso vino de manera muy natural, me pasaron muchas cosas difíciles en la vida y encontré música, yoga, meditación, la naturaleza, el surf, esas son cosas que me ayudan a sentir a sanar, entonces, creo que por ahí va y he querido transmitir lo mismo con mi arte", detalla.

Para ella no hay términos medios. "Soy muy apasionada y me cuesta mucho dejar las cosas a medias, cuando me dispongo a hacer algo lo hago hasta el final". "Soy perfeccionista", admite.

Una característica que a veces no es tan bien vista. "Es muy complicado, de hecho, eso es algo que he tratado de trabajar con los años, no ser tan perfeccionista, porque el arte no es perfecto, el arte es bastante imperfecto".

Más personal

Debi recuerda con mucho cariño su infancia en Costa Rica, señala que allí fueron sus primeros amores con la música, algo que agradece de sus padres, en especial de su madre. "Aunque pasamos por momentos complicados, como todas las familias, sí fue muy bonita, mi familia siempre me apoyó en lo que pudo".

"Siempre hubo ese espacio para soñar y eso lo agradezco mucho, soy la menor de cinco hermanas", eso forjó su carácter. Dice que esa seguridad que le incluso su familia, la pone en práctica cuando no es seleccionada para un proyecto al que le puso mucho empeño.

"A mí me ha ayudado mucho la preparación y afinar lo que está en mis manos, aceptar la desilusión. "He recibido muchos no, es muy común sobre todo para nosotros los cantautores".

"Obviamente cuando te dan un no al principio te genera mucha desilusión, pero creo que a mí me ha ayudado mucho a concentrarme en lo que sí tengo a mano que es mi instrumento, mi voz y afinar eso, lo que sí está en mi mano", añade.

"También es necesario aceptar la desilusión". Y sí, ella a pesar de su seguridad y el amor a su profesión ha pensado en tirar la toalla, porque el mundo de la música no es solo de rosas, también tiene espinas.

"Hay momentos en los que dices no puedo más, pero es algo normal, creo que armarnos de herramientas para nutrirte de cosas buenas". Y sí que ha tenido razón, ella confiesa que han sido más las cosas buenas que las complicadas. Además, le da mucha felicidad que en su país de origen la ven como un referente.

"Lo que hacemos los artistas es muy solitario", por eso muchos cantautores fluyen mejor desde la soledad, aunque en su caso es diferente. "A mí me cuesta escribir cuando estoy pasando dolor, tengo que haber pasado por la parte de crisis y estar en un momento estable para poder escribir de eso, no lo puedo hacer desde una crisis".

Esto queda reflejado en la que considera su canción más especial: Paloma, dedicada a su hija, la razón de sus alegrías.

"Se llama Paloma, que es el nombre de mi hija y es una canción que me costó mucho escribir, pero es la canción más importante que he escrito. Esa canción habla sobre ese primer momento en el que te convertiste en mamá, esa transición, ese revoltijo de emociones y es una canción que hasta el día de hoy la toco y me hace llorar", señala emocionada.

Es así como una artista vive su música desde las entrañas, así la disfruta Debi, así la canta, así la baila, así la comparte.

Una carrera premiada Ha sido parte de seis proyectos nominados a los Grammy y su canción "One Rhythm" alcanzó la posición número 1 en el Billboard Dance Chart. Además, ha colaborado con artistas como Mark Ronson, Q-Tip, Sergio Mendes, Black Eyed Peas, Sean Paul, Ricky Martin y Franco De Vita.