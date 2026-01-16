El reguetonero puertorriqueño Arcángel presentó este jueves su nuevo álbum, 'La 8va Maravilla' compuesto de 18 temas, que lanzó coincidiendo con el vigésimo aniversario de su carrera musical, en las Fiestas de la Calle San Sebastián, en el escenario de la Plaza de Armas, en el Viejo San Juan.

"Yo soy de ustedes hoy, mañana y siempre y voy a ser de ustedes en otra vida, en la segunda, en la tercera y en la cuarta. La octava maravilla está en la casa. Puerto Rico dame una 'fucking' bulla", expresó Austin Agustín Santos, nombre de pila del artista, frente a los cientos de personas que abarrotaron la plaza, expectantes ante el "listening party" del disco.

El artista urbano apareció en el escenario cantando uno de sus grandes éxitos como ´Me acostumbré´, el tema que publicó junto a Bad Bunny en 2017, y después hizo sonar ´La ocasión´, la canción que tiene con De La Ghetto, Ozuna, Anuel AA, Dj Luian y Mambo Kingz.

Después hacer vibrar toda la plaza con sus temas más conocidos, Arcángel hizo sonar su nueva producción que cuenta con varias colaboraciones, en el tema 'Di Amén' junto a Daddy Yankee, 'Lluvia' con Ricky Martin o 'Chula' con Beéle.

En el centro de la explanada donde el reguetonero actuó frente a sus fanáticos, se erigió una estatua del artista de color dorado, ataviada con gafas de sol y un reloj, que miraba al cielo con las manos en posición de rezo.

Colaboraciones y trayectoria musical de Arcángel

El título del álbum hace referencia a ´La Maravilla´, apodo que él mismo adoptó y también representa que es la octava maravilla del mundo, tras realizar un viaje por las siete maravillas del mundo moderno.

Tras finalizar su espectáculo en la Plaza de Armas, Arcángel subió de sorpresa al escenario de la Plaza del Quinto Centenario entre aplausos del público, y estuvo acompañado por su hijo Austin, Lyanno, Dei V, Luar la L, Chencho Corleone y DJ Luian.

Recientemente, Arcángel ofreció una fiesta para celebrar sus 20 años de trayectoria musical y el lanzamiento de este álbum, a la que asistió Bad Bunny, De La Ghetto, Tainy, DJ Luian, DJ Nelson, Naldo, los productores Luny Tunes, Mario VI y Jowell, entre otros.

El artista urbano publicó este disco después de que miles de fanáticos siguieran el año pasado por redes sociales su visita a las siete maravillas, en un viaje de 18 días estuvo en Chichén Itzá (México), Machu Picchu (Perú), Cristo Redentor (Brasil), Coliseo de Roma (Italia), Petra (Jordania), Taj Mahal (India) y finalizó en la Gran Muralla China.

Arcángel estrenó en diciembre de 2024 el EP, ´Papi Arca´, su trabajo musical más reciente desde ´Sentimiento, Elegancia y Maldad´, compuesto de nueve canciones, con las colaboraciones de Eladio Carrión, Randy, Sech, YOVNGCHIMI y Dei V, consolidando al artista como un creador de tendencias y un puente generacional en la música latina.