La cantante española Rosalía salió "coroná" este jueves de su concierto en Puerto Rico tras atender en el confesionario a Young Miko ante un repleto Coliseo José Miguel Agrelot, donde estaba programado que concluyera la gira ´Lux Tour´, homónima de su cuarto álbum que canta en 13 idiomas.

La artista catalana comenzó el espectáculo espiritual con una oda a la historia del arte, al emerger de una caja de madera blanca que forma una cruz sobre el escenario, vestida con un tutú de color azul como el de las bailarinas del artista Edgar Degas, estática, se muestra frágil e ingenua entonando ´Sexo, violencia y llantas´.

Continuó con un tributo a la inmortalidad de la música clásica, con ´Reliquia´ cuando forma la cuarta posición básica del ballet, sale de la caja y exhibe su evolución en el baile y su disciplina en la danza con el tempo de la música acelerando, moviéndose con fuerza y delicadeza sobre las puntas de ballet, guiada por un hombre.

Emoción por volver a Puerto Rico

"Es verdad que volver aquí me remueve, pero para bien, porque pasan los años y cambian las circunstancias, cambian los proyectos, cambiamos nosotros, pero la esencia se mantiene y el amor por esta isla, por este lugar, sigue siendo el mismo", expresó Rosalía emocionada y agradeció a la compositora puertorriqueña Angélica Negrón por ayudarla a crear 'Lux'.

'Porcelana' y 'Divinize' desataron las emociones del público, la serenidad y la calma llegaron con ´Mio Cristo Piange Diamanti´, momento en el que un velo cubre la cabeza de la artista que encarna a ´La Virgen´, con una delirante voz que resuena desde la Sagrada Familia tallada en el atril que sostiene su micrófono.

Rosalía abandonó la fragilidad con ´Berghain´, ataviada con cuernos con plumas negras, como los del macho cabrío de ´El Aquelarre´ de Francisco de Goya, entremezcló sonidos de ópera, orquesta, música electrónica y experimental, un éxtasis musical que plasma los miedos, el cuerpo como símbolo y la oscuridad como transición hacia la luz.

A "rebotar ese culo"

"Aquí no habéis venido solo para llorar, habéis venido también para rebotar ese culo", afirmó la cantante en la cuna del reguetón, antes de cantar éxitos de su trayectoria como ´Saoko´, 'La fama' y ´Motomami´.

Otra referencia artística y feminista del concierto, se reveló cuando Rosalía cantó ´La Combi Versace´, mostrando el tatuaje de su pierna izquierda, el mismo que parece en la obra 'Tatto II' de la artista feminista VALIE EXPORT, pionera en analizar las políticas de género.

El famoso confesionario retomó el pulso del 'show', la artista que apareció en el escenario y sorprendió a los asistentes fue la puertorriqueña Young Miko, que confesó que la chica de su primera cita en la universidad, la dejó plantada en una cafetería y ahora es su seguidora.

Al son del vals Rosalía entonó una de las canciones más esperadas por el público: ´La Perla´, abrazada por una falda de guantes blancos de sus bailarines que con movimientos coordinados replican la feminidad, la belleza y el misterio de la Venus de Milo que termina convirtiéndose en una abstracción geométrica.

La artista interpeló al público con la mirada enigmática y lo transportó al museo del Louvre y simulando a la ´Mona Lisa´ de Da Vinci canta 'Can´t Take My Eyes Off You' de Frankie Valli, enmarcada en un cuadro y fotografiada por turistas.

Después, la catalana se subió al piano e hizo sonar a ´Sauvignon Blanc´, brindando con 'Coquito', una bebida alcohólica típica de Puerto Rico.

Resuenan las palmas

Evocando a una menina de Diego de Velázquez entre el humo del botafumeiro, hizo sonar ´La Rumba del perdón´, donde perdona una historia criminal con una lírica inspirada bajo la influencia de ´Pedro Navaja´ de Rubén Blades y Willie Colón 1978, de ´Mack the Knife´ de Louis Armstrong 1956 y de Mackie Messer de la obra de teatro alemana ´La ópera de los tres centavos´ de 1928.

"Llegó la hora de irnos algarate", afirmó Rosalía y activó la fiesta con el vibrante tema de ´CUUUUuuuuuute´, con su famosa canción 'Bizcochito' y con 'Despechá'.

La mitología griega aparece con el mito de ´Dédalo e Ícaro´ en la escenografía del tema que pone el punto y final al espectáculo, ´Magnolias´ donde la cantante recrea su funeral y unas amplias alas caen, como la de Ícaro en la obra de arte 'El Vuelo de Ícaro' de Jacob Peter Gowy.

Asimismo, otro guiño al arte durante la gira de ´Lux´ es indumentaria de la artista que está incompleta y deja visible su sujetador satinado como hizo Lucian Freud en sus cuadros inacabados para mostrar al ´Ser humano en construcción´.

Después de cuatro años, Rosalía volvió al Coliseo de Puerto Rico y está de regreso en América con su gira ´Lux Tour 2026´ donde también se ha presentado en Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Chile y Brasil.

El concierto de San Juan estaba programado para ser el cierre de la gira, pero Rosalía subirá las próximas semanas a escenarios de Orlando y Miami (Estados Unidos) debido a que tuvo que aplazar esas funciones en junio por "una emergencia familiar".