Volver a separar claramente entre el trabajo y el ocio, en tiempo y en espacio - Y retomar el ejercicio físico.... con todo.

En eso se basó la estrategia de recuperación de Gabriela, una publicista de 31 años diagnosticada con ansiedad y depresión. Hoy recuerda cómo fue pasar por ese momento.

No tenía motivación y buscaba excusas (...) Así pasaba el día, no iba en ningún momento, no iba en la mañana porque estaba demasiado cansada, (...) y hoy en día, hacer ejercicio es un momento de pausa en mi día, una pausa para todo. Ahora forma parte de mi rutina y no es negociable", asegura Gabriela Maragni.

Parece algo lejano, pero hasta hace unos meses, una escena cotidiana de teletrabajo como ésta era imposible para Gabriela. Casi no dormía y no podía ni mirar a la pantalla de su computadora

"Para mí, lo más aterrador fue que tuve varios episodios durante la noche en los que despertaba con el corazón acelerado (...) y pensaba, Dios mío, tengo que levantarme y resolver esto", recuerda.

Después del covid-19

El paso de la pandemia causada por el covid-19, que causó la muerte a más de 600,000 de sus nacionales, dio paso a una nueva crisis. Casi 500 mil personas pidieron licencia por salud mental en Brasil en 2024, la cifra más alta des de 2014. La mitad de ellas por ansiedad y depresión.

El 64 % la pidieron mujeres, a menudo con doble jornada por el cuidado de la familia y con salarios más bajos. Los hombres suelen tener más dificultades para pedir ayuda, pero también están tomando conciencia.

Las personas no sabían si aquello para lo que se habían preparado toda su vida seguiría existiendo o no, si volvería a funcionar o no. Esto llevó a un aumento en el deterioro de la salud mental y en las enfermedades ocupacionales."