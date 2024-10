Hello Kitty cumple cincuenta años el viernes.

La empresa japonesa Sanrio que creó el personaje cuenta que Kitty es una chica de mediana edad de Londres.

Y cinco décadas después de su invención, sigue encantando a sus fans en todo el mundo.

Rio Ueno, Fan de Hello Kitty:

"Tengo productos de Hello Kitty conmigo desde que era una niña. Mi mochila y las cosas que llevaba a la escuela eran de Kitty. Desde entonces, amo a Kitty".

Con un concepto simple y encantador, Hello Kitty fue creada por la diseñadora Yuko Shimizy para ser un personaje atemporal, independiente de la edad, el género o la cultura.

Ha aparecido en decenas de miles de productos, oficiales y no oficiales. E incluso ha hecho alianzas con Adidas, Balenciaga y otras marcas importantes.

A sus 50 años, el fenómeno sigue creciendo, con la producción de una película de Warner Bros y un nuevo parque temático Hello Kitty que prevé abrir en 2025 en la isla de Hainan en China.

Taichi Nakazato, Visitante de Sanrio Puroland:

"Me acuerdo el rostro de mi madre, que solía traerme productos de Hello Kitty cuando era una niña. En ese sentido, me trae recuerdos de mi familia".

Kim Lu, turista de Manila

"Cuando era niña, mis regalos solían ser stickers de Hello Kitty, cuadernos, artículos de papelería... incluso un bolígrafo, lápices. Lo que la hace especial, creo que es la cultura kawaii o el factor kawaii de Hello Kitty"

Kawaii es un movimento cultural japonés que surgió en la década de los sesenta.

La palabra es un adjetivo que significa "lindo, tierno o adorable".

Con ese espírutu fue que la empresa que creó a Hello Kitty construyó el parque temático de Sanrio Puroland en las afueras de Tokio.

A diferencia de otras exportaciones culturales de Japón, como Pokémon o Dragon Ball, hay una narrativa mínima en torno al personaje, cuyo nombre completo es Kitty White.

Mimmy es su hermana gemela, su enamorado se llama Dear Daniel y su mascota es un gato.

Hello Kitty adora el pastel de manzana de su madre y sueña con convertirse en pianista o poetisa.

El resto de la historia queda para la imaginación de sus fans.