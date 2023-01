The Walt Disney Company arranca temporada centenaria con una programación especial en Disneyland Resort

The Walt Disney Company arranca este viernes la temporada de su centenario con una programación especial desplegada en Disneyland Resort, el primer parque temático que abrió la franquicia y que está ubicado en la ciudad californiana de Anaheim (Estados Unidos).



Las principales novedades para 2023 en esta área recreativa, que fue fundada en 1955 por el propio Walt Disney, son la inauguración de una experiencia inmersiva que rinde tributo a los famosos ratones Mickey y Minnie, así como nuevos espectáculos nocturnos de fuegos artificiales, luces y proyecciones digitales.



"Será una oportunidad única para poder disfrutar a lo largo del año de nuevas experiencias con personajes Disney entrañables", explicó el presidente de Disneyland Resort, Ken Potrock, en un evento de prensa previo a la apertura al que tuvo acceso EFE.



Las actividades, que en los próximos meses se adaptarán a los distintos parques que Disney tiene repartidos alrededor del mundo, serán complementadas con un desfile de los personajes más icónicos de la marca, nueva decoración, "merchandising" exclusivo e incluso una oferta gastronómica inspirada en su propio centenario.



El lugar elegido para dar el pistoletazo de salida a las celebraciones centenarias de la Casa del Ratón es Disneyland Resort, el enclave en el que su propio fundador se reunía con personalidades de todo tipo para mostrarles la felicidad que las atracciones basadas en sus dibujos causaban en niños y adultos.





"Todo esto empezó con un ratón"



Walt y Roy Disney fueron dos hermanos que echaron a andar la empresa de caricaturas Disney Brother Studio en 1923, pero su fulgurante éxito hizo que llevaran unas de sus primeras creaciones ("Blanca Nieves y Los Siete Enanitos") a la gran pantalla en 1937 y que así se fuera construyendo todo un imperio.



Para 1955, las ideas de Walt Disney no tenían rival en el sector de la animación y entonces abría sus puertas el primer parque temático de la compañía.



Un centro de diversión para todas las edades que tan solo un año después ya habían visitado un millón de personas y desde el que, cuando se cumplió su décimo aniversario, Walt Disney recalcó que solo esperaba que nadie olvidara nunca que "todo esto empezó con un ratón", concretamente con el primer dibujo que hizo de Mickey Mouse.



"Esa es la esencia que sigue rodeando a todo el universo Disney. Una gota de agua puede formar una ola, Mickey dio paso a todo lo que conocemos hoy con Pixar, Marvel o Star Wars", detalló el portavoz de Disneyland Resort, Evan Palomeque, en declaraciones desde el parque temático de California.



La directora ejecutiva del departamento de Imaginería Disney, Kim Irvine, hizo hincapié en que "todas las creaciones" de la franquicia "están respaldadas por un mensaje positivo" y eso es algo que "no ha cambiado ni cambiará".



"Además, la gente que viene al parque se olvida desde el primer minuto de los posibles problemas por los que pueda estar pasando y se siente liberada", aseguró Irvine, quien lleva vinculada a la empresa desde hace décadas y cuya madre trabajó mano a mano con Walt Disney.



Entre las atracciones que podrán disfrutarse desde este viernes destaca "Mickey and Minnie´s Runaway Railway", un tren capitaneado por Goofy que incluye giros y curvas mientras se visualizan decenas de representaciones digitales de las diferentes etapas por las que ha pasado el famoso ratón.



Además, se ejecutarán los nuevos espectáculos nocturnos "World of Color – ONE" y "Wondrous Journeys", en los que se combinarán fuegos artificiales, luces láser y proyectores de vídeo para recrear animaciones sobre superficies reales, una técnica conocida en inglés como "mapping".



La exposición "Disney 100 Years of Wonder" también abrirá sus puertas para rendir tributo a los filmes que se convirtieron en atracciones de Disneyland Resort y a las experiencias en el parque que después inspiraron películas.



Por otra parte, en las próximas semanas se reeditará el desfile "Magic Happens", en el que las caras más conocidas del universo Disney interactuarán físicamente con todos los que se acerquen al parque temático.



Aunque la temporada del centenario se inaugura este viernes, Disney celebra sus 100 años exactamente el próximo 16 de octubre.



Ante un previsible aumento de la afluencia a Disneyland Resort, la compañía planea abrir su cuarto hotel dentro de las propias instalaciones en California que estaría disponible para el público a partir del 27 de junio.



Actualmente, The Walt Disney Company cuenta con parques temáticos en California y Florida (Estados Unidos), Tokio (Japón), París (Francia) y Hong Kong y Shanghai (China). En total, según datos oficiales, estos acumularon 37.6 millones de asistentes en 2021.