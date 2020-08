$!A casi un mes de haber violado a joven en San Pedro de Macorís, maleantes siguen prófugos

El pasado día 15 de julio de este año, la joven María (nombre ficticio), de 19 años de edad, vivió un difícil momento, luego de que fuera violada por dos desconocidos que penetraron a su vivienda, ubicada en el sector Los Maestros en la provincia San Pedro de Macorís.

"Dos hombres que nunca había visto entraron a mi casa, ubicada en la calle Mercedes Mendoza de Guerra, del sector los Maestros, donde vivo con mi hermana y una amiga, a eso de las 5:30 de la mañana de ese día 15 de julio y me violaron", cuenta con tristeza la joven víctima.

Narra que los malhechores abrieron la puerta de hierro, y uno entró por la verja que estaba rota y le abrió al otro. "No forzaron la puerta de madera, pero aun así entraron y me amarraron las muñecas con un alambre y comenzaron a revisar todo, haciendo que yo tocara todo, para no dejar huellas".

La joven, cuyo nombre real se omite por respeto a su dignidad, explica que sus detractores vieron dos celulares, sin embargo, no sé los llevaron, y que al ver que no había nada más, la golpearon y violaron por el ano.

"Uno de ellos era flaco, de tez morena, sin cabello y ciego de un ojo. El otro era gordo, blanco, alto y con un tatuaje en el cuello. Ambos no pasaban de los 40 años de edad", describe María.

La joven lamenta que a casi un mes de lo ocurrido y de ella haber interpuesto una denuncia en el Departamento de Género de la Policía Nacional y el Ministerio Público de San Pedro de Macorís, el caso esté aún sin resolver.

“En la Fiscalía me dicen que ellos no tienen técnicos que puedan verificar las cámaras del sector y todo ha sido viajes y viajes a esas instituciones, sin embargo, no hay una respuesta contundente”, se quejó.

Diario Libre se dirigió al edificio donde sucedió la violación y pudo comprobar que en los alrededores hay más de tres sistemas de cámaras de seguridad.

Las últimas informaciones que ha tenido la familia, de parte de las autoridades es que, en los próximos días se estará solicitando a Santo Domingo, un equipo técnico que pueda trabajar con la verificación de las cámaras del vecindario y otros equipos que pueda hacer un retrato hablado de los agresores.

La familia pide encarecidamente a las autoridades dar con el paradero de estos delincuentes y violadores, a fin de evitar que sigan haciendo más daño a la sociedad.