Adán Cáceres asegura investigación del Pepca presenta "una verdad retorcida" en su contra

El mayor general del Ejército de la República Dominicana y exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Benoni Cáceres Silvestre, sostuvo este viernes que en la solicitud de medida de coerción se ha presentado una verdad retorcida en su contra y que es presentado como un malhechor.

Al tomar un turno durante el conocimiento de medida de coerción, Cáceres Silvestre manifestó que necesita de más tiempo para, junto a sus abogados, preparar su defensa ante el pedido de prisión preventiva.

“Al leerlo me di cuenta de que he sido objeto de una investigación bastante acuciosa y que los investigadores han tenido mérito en sus investigaciones. Sin embargo, he notado allí, no puedo decir que demasiadas mentiras, pero sí la verdad retorcida en contra de mí y de mi honor. Yo soy presentado allí como un malhechor y debo de tener las formas de desmontar todo esto”, indicó.

El jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina está acusado por la Procuraduría General de la República de ser el cabecilla del alegado entramado de corrupción que supuestamente movió más de 3,000 millones de pesos en diversos actos de corrupción. La operación ha sido llamada por las autoridades como Operación Coral.