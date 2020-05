$!Alcaldes del PRSC niegan que se hayan juramentado con el PLD

“Que yo me juramenté en el PLD, eso es una mentira. Yo soy reformista y nadie me saca de ahí”, dijo el alcalde de La Romana.

EL ALCALDE DE EL LLANO

De su lado, alcalde del municipio de El Llano, provincial Elías Piña, también desmintió que haya renunciado al Partido Reformista para pasar a las filas del oficialista Partido de la Liberación Dominicana y apoyar al candidato presidencial de esa organización política.

El profesor José María Del Rosario explicó que fue invitado a Santo Domingo por el gobierno central en su condición de alcalde electo para ofrecerle la construcción de varios proyectos de infraestructura y maquinarias para beneficio de la comunidad.

Indicó que después de habérsele ofrecido esas ayudas que beneficiarían al municipio de El Llano, se procedió a una juramentación “que según se nos explicó era con la finalidad de que nos comprometíamos a hacer un buen uso de los recursos que en lo adelante llegarían a nuestro Ayuntamiento”.

El alcalde manifestó que esa fue la fotografía que el PLD envió a los medios de comunicación con una nota diciendo que se habían juramentado en esa organización y que apoyarían al candidato del oficialismo, “lo que no es verdad, porque nosotros nos mantenemos con mucha firmeza en el PRSC”.

Sostuvo que en ningún momento se le propuso ni se le informó que iba a ser juramentado en el PLD, “por lo que hemos sido sorprendidos en nuestra buena fe y lamento profundamente que personas que se pintaron como que le interesaba ayudar a nuestro municipio, lo único que hicieron fue tergiversar nuestra intención y de una manera baja, queriendo llevar un mensaje a la población totalmente ajeno a lo que es la realidad”.

El alcalde de El Llano manifestó, asimismo, que mantuvo en todo momento su postura firme de que pertenece al Partido Reformista “y que por ende, por moral y por principio, apoyo al candidato de nuestro partido, que es el doctor Leonel Fernández, que Dios delante será el próximo presidente de la República”.

“Todo el que me conoce sabe el alto grado de responsabilidad por el cual me he regido en todo el transcurso de mi vida, dotes que he aprendido por la crianza que me dieron mis padres inculcándome valores morales, los cuales me han hecho ser un hombre de bien”, dijo finalmente.