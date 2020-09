$!Antonio Almonte dice al Gobierno no le interesa construir plantas eléctricas

El ministro de Energía y Minas, ingeniero Antonio Almonte, afirmó que al Gobierno Dominicano no le interesa construir nuevas plantas eléctricas, pero sí propiciará licitaciones transparentes para que se encargue de eso el sector privado.

El funcionario detalló que el país no cuenta con una reserva eléctrica que pueda suplir la demanda de la población en caso de que una planta salga de servicio por fallas técnicas, por lo que es un compromiso del Gobierno anunciar a corto plazo licitaciones para la construcción de nuevas plantas eléctricas, que no sean hechas por el Estado.

"Nosotros, como Gobierno, ni tenemos interés en la construcción de ninguna planta, ni tenemos compromisos con favorecer a ningún generador privado. La instalación de las plantas será a través de una licitación pública transparente, el que gané la licitación, ese tendrá la oportunidad de construir", manifestó el funcionario en el programa McKinney.

Almonte insistió en que tener una reserva adecuada de electricidad evitaría que se generen prolongados apagones, ya que tan pronto una planta salga de servicio por cualquier imprevisto, se usaría la energía conservada.

Indicó que a partir de este lunes habrá una reducción apreciable de los apagones en el país con la entrada de dos plantas de generación eléctrica que estaban en proceso de mantenimiento.

"Este lunes está anunciada la entrada, muy posiblemente, de la planta de generación Los Mina V y al final de la semana entrante esperamos que finalmente se repare la planta AES Dominicana, y así otras unidades comenzarán a entrar en el sistema", aseguró Almonte.

Explicó que los apagones irregulares de larga duración de los últimos días se debieron a que AES Dominicana, una de las principales plantas de generación eléctricas del país, sufrió un desperfecto en una turbina de vapor y tuvo que salir de circulación por varias semanas, sumado a que varias generadoras eléctricas, de manera simultánea, fueron sacadas de operación luego de presentar algunos imprevistos.

“Alrededor de 500 megavatios del servicio regular de energía eléctrica estuvieron ausentes la semana pasada, lo que provocó un déficit significativo en la producción de la electricidad. Pero a eso se le suma el hecho de que hace ya varios meses hay tres unidades de San Pedro de Macorís que se están convirtiendo de fuel oil a gas natural, y esas tres unidades tienen meses sin estar produciendo, pero el proceso está casi terminado", informó.

Asimismo, Almonte insistió que esos apagones no corresponden con problemas financieros con las generadoras, sino a varios factores que se han combinado fortuitamente traduciéndose en un déficit energético.

"No tenemos pagos de facturas atrasadas, son problemas técnicos que han ocurrido en las plantas de generación, y si las generadoras no producen electricidad, las distribuidoras no pueden distribuir" argumentó.

Agreó que uno de los problemas fundamentales que agudiza los apagones es que las salidas de las plantas se realizan de forma irregular en el país, porque coincide con la fecha de mayor demanda energética por parte de la ciudadanía, que es el verano, temporada en la que la temperatura sube y la población tiende a consumir más energía con el encendido de los aires acondicionados.

Expresó que coordinará con la Superintendencia de Electricidad para evitar que se les autorice a las generadoras que salgan de servicio para su mantenimiento en meses que la población demande más energía.

Sobre la Minería

El ministro Almonte dijo que tienen como tema principal la solicitud justificada de expansión de las actividades de la Barrick Gold, cuya empresa minera le da grandes beneficios económicos al Estado Dominicano.

''Hay un proceso de agotamiento de su productividad, eso tiende a ocurrir en cualquier yacimiento finito, entonces quiere expandirla y para eso necesita que se le amplíe su reserva fiscal a los fines de que tenga un área donde puedan depositar sus escombros de la actividad minera'', expresó.

Almonte aseveró que la Barrick debe explicar mejor su solicitud para que todos los sectores puedan entender con claridad su petición.