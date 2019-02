$!Asaltan a punta de pistola a la periodista de turismo Karina López

SANTO DOMINGO. Se disponía a salir de su vivienda en la Urbanización Real, de esta capital, a las 8:20 de la mañana de este viernes, cuando de repente se le acercó un motorista y le dijo: “dame la cartera o te doy dos tiros”. Cuando gritó ¡auxilio! ya nada se podía hacer, el delincuente se había llevado sus pertenecías.

Así lo narra la periodista Karina López, dedicada al área del turismo. Dijo que de este difícil momento todavía está en shock y que las secuelas de preocupación, angustia, desesperanza e inseguridad abruman su vida.

La comunicadora fue despojada de varios celulares, cédula, tarjetas de crédito, dinero en efectivo y documentos importantes que utiliza en su día a día.

“¿A dónde vamos a llegar? No soy persona de andar quejándome por situaciones sociales, porque entiendo que entre todos debemos echar este país hacia adelante, pero hemos perdido lo principal, la paz social”, lamentó la propietaria y conductora del programa de Turismo X 3, que se transmite por la emisora digital, www.unikradio.net .

López negó que sea cierto que los niveles de inseguridad hayan disminuido en el país como argumentan las autoridades, pues en su zona de residencia, donde hay sedes diplomáticas y además vive cerca el presidente de la República, Danilo Medina, hay miedo de salir a las calles.

“Este paraíso se nos está convirtiendo en un infierno. Agradezco a Dios que ese malhechor no me dio un tiro, ni me cortó con algún cuchillo, solo me dio un golpe y emprendió la huida con mis pertenencias”.

“No quiero ser negativa, pero ¿cuál es la propuesta de las autoridades ante tanta inseguridad? ¿Cuál será el freno que se le va a poner a esta situación?”, se cuestionó.

El caso está en manos de las autoridades.