Cambios de dirección después de efectuada una petición

Si usted visita la página electrónica de USCIS (Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos), se dará cuenta de que esa institución promueve que se efectúen los cambios de dirección en línea o que se envíen físicamente a sus oficinas.

Lamentablemente, hacer eso no garantiza que los recibos y avisos de las aplicaciones y las peticiones de beneficios que hacen las personas lleguen a la nueva dirección. Esto resulta en catástrofe, ya que dejar de recibir avisos puede resultar en negaciones de beneficios, sin poder aplicar de nuevo. En ocasiones en que simplemente se puede aplicar de nuevo, ¡imagínese el costo envuelto! Es recomendable pensar bien qué dirección se va poner en las aplicaciones y/o peticiones para no tener que cambiarlas después. También hay que escoger un lugar donde regularmente haya personas, ya que el tiempo en que se reciben también es importante, no contestar a tiempo puede ser desastroso. En los casos en que otras personas se queden con esas comunicaciones y no las entreguen hay que recordarle que hacer eso es un delito federal con graves consecuencias.