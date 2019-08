$!Carta de Representantes del Congreso a USCIS

Hace muchos meses, escribimos sobre una nueva política de USCIS - Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos – sobre los NTA Notice to Appear o Solicitud de Comparecencia, las cuales iban a ser ordenadas en cada ocasión que fuera negado un caso. Esto pone en la misma línea de deportación a personas cuyo único pecado es haberse quedado más allá del tiempo establecido o haber entrado sin papeles, como a un criminal de Mara Salvatrucha, lo que es a todas luces, inaceptable. Probablemente, el próximo esfuerzo unificado en este sentido, serán los cierres de las oficinas extranjeras de USCIS, a lo cual se oponen muchas personas entendidas, ya que haría más difícil los procesamientos de peticiones para familiares extranjeros en los casos que apliquen. A esto, sumemos las exigencias del Comité de Justicia del Congreso de los Estados Unidos, que ya ha celebrado audiencias para determinar el porqué de las esperas larguísimas en los procesamientos de USCIS. Esperemos que todo esto contribuya al mejoramiento de la situación actual de las cosas en esta materia.

Los cónsules no respetan sus propias leyes

Para nadie es un secreto que aún en estos tiempos, los Estados Unidos de América es probablemente el país más grande, el icono de la libertad; dicho por ellos mismos, los líderes del mundo libre... Esto así porque aunque no siempre tienen democracia hacia afuera, siempre la han tenido o sus instituciones han tratado de mantener la democracia hacia dentro. Sin embargo, hoy esto no es así; vemos con mucha sorpresa que esta Administración no quiere aplicar el artículo 328 de la Ley de Inmigración de los Estados Unidos sobre Naturalización de personas que hayan trabajado para las Fuerzas Armadas (y ha sido llevado a los tribunales por ello), que las citas de residencia y de no-inmigrante a veces no aparecen en el sistema, y peor aun, que no hay citas para depósitos de I-130 ni de cartas de ruta en la Oficina Local de USCIS – Ciudadanía y Servicios de Inmigración –las cuales se supone deben estar disponibles hasta que se cierre esa oficina, probablemente en Marzo 2020. Las regulaciones del FAM – incluyendo las que prevén revisión en un 20% de los casos negados de visas de no-inmigrante (tales como las de las visas B1B2), no son aplicadas en Santo Domingo. Estas son violaciones muy graves, las cuales deben ser remediadas, ya que la mejor prédica es el ejemplo.