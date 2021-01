$!Solicitudes de información adicional

Los peligros del ajuste de status

El Departamento de Estado y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos han modificado sus regulaciones para calificar la intención preconcebida. Esto es, usted entra a los Estados Unidos y dice que está entrando de vacaciones, pero en verdad, usted lo que tiene en mente es que lo pidan para residencia, un familiar calificado, un familiar inmediato. Esto le permitiría que, al ser pedido en residencia, usted pueda tener acceso a un número de visa de manera inmediata. Anteriormente, después de los 90 días de entrar, no había posibilidad de la intención preconcebida, sin embargo, hoy es diferente. Hacer eso hoy puede terminar en una negación de caso y hasta deportación. Lo ideal es hacer uso de los procesos consulares.

Extensión de cuota para visas de no inmigrante

Por la pandemia, el Departamento de Estado ha extendido la validez de las cuotas de visa de no inmigrante hasta diciembre 2021, para ayudar a todos aquellos que no han podido y quizás no puedan tener entrevistas.