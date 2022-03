Cambita manejará corredor de la Charles de Gaulle, dice “no soy del Gobierno”

Alfredo Pulinario Linares (Cambita) manejará el conflictivo corredor de la Charles de Gaulle, aseguró hoy que no forma parte del “gobierno del cambio” que encabeza Luis Abinader.

Durante la inauguración de la ruta, acto encabezado por el jefe de Estado, Cambita emitió un emotivo discurso en el cual lloró y dijo que hasta a Jesucristo se le hizo acusaciones.

Admitió que es uno de los empresarios del transporte con más años brindando el servicio, el cual “da vergüenza”. Indicó que tiene 51, de sus 82 años de vida en “este movimiento” de trasladar pasajeros.

RELACIONADAS Corredor Charles de Gaulle arrancará con preocupante conflicto

“El transporte no puede seguir como está. Cuando usted va a un país civilizado ve el transporte y ve a los ciudadanos y aquí eso da vergüenza, nuestro transporte”, sostuvo.

Cambita, junto a Antonio Marte, actual senador de Santiago Rodríguez y presidente del Conatra, fue sentenciado a prisión en el 2007 junto a Milcíades Amado Guzmán, Gervasio de la Rosa, Blas Peralta, Francisco Antonio Pérez y Freddy William Méndez. Fueron hallados culpables y condenados desde seis meses hasta tres años de cárcel por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dictamente que fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia.

El fraude cometido contra el Estado fue mediante el programa de cambio de chatarras por autobuses en el Plan Renove. Un año después lograron ser indultados, en diciembre del 2008, por el expresidente Leonel Fernández.

El Plan Renove, que buscaba dignificar el transporte, se inició en le gobierno del expresidente Hipólito Mejía (2000-2004). En la justicia también se condenó a Pedro Franco Badía, quien fungiera como presidente del Plan de Renovación Vehicular y también beneficiado con el indulto de Fernández ; y a Paulino Antonio Reynoso ( Padre Toño), exdirector de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, quien cumplió una sentencia correccional de dos meses.

Pagará autobuses en 36 meses

En su emotivo discurso en la inauguración del corredor Charles de Gaulle, hizo alardes de los modernos autobuses que reemplazarán carros de más de 30 años que se dedican al concho en esa ruta.

Afirmó que su consorcio, Mochotran, adquirió los autobuses a través de un préstamo por cinco años y que los pagará a los 36 meses.

El empresario dijo que su consorcio cumple con la ley, que exige que para operar una ruta hay que convertirse en compañía y hay personas que “todavía tienen sindicatos”.

Informó, además, que son 141 autobuses con los que "se acabaron esos paros (huelgas) que habían aquí".

Lo que le dice a promotor de ley de tránsito

Alfredo Pulinario Linares (Cambita) señaló a su “amigo” Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo y con quien, coincide “hasta políticamente”, de atribuir a la actual gestión de Abinader de no aplicar la ley de tránsito y lo acusa de ser perremeísta.

Crespo fue el principal promotor de la ley de tránsito 36-17.

“El compañero, diputado Tobías Crespo fue uno de los promotores de la ley 63-17 y a mí me ha sorprendido cuando yo lo oí en el propio Consejo, acabando, que aquí no se está haciendo nada como dice la ley, pero yo le pregunto a Tobías Crespo si un cambio de un carro por un autobús no se está cumpliendo (….) pero yo vuelvo y le sigo diciendo a Tobías Crespo, que, es mi amigo porque coincidimos hasta políticamente, para que no se me esté juzgando de que yo soy del Gobierno, de que yo soy del PRM”, dijo.

Aseguró que el presidente Luis Abinader trabaja para dignificar el transporte público.

Dice siempre ha tenido yipeta y se va en llantos

“Todo el tiempo he tenido yipeta”, afirmó el empresario del transporte. También citó que las dos fincas que posee en Cambita, San Cristóbal, la heredó de sus padres.

Alfredo Pulinario, cuyo Consorcio Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran) maneja también el corredor de la avenida Winston Churchill, se desahogó y reveló que lleva “50 años casado y con la misma esposa". Mencionó a sus dos hijos, uno de ellos, Tito, quien estaba en la actividad, y el otro, Michel, que se le “mató hace un año” y por el cual lloró durante el acto.

Desde hace varios días se generan protestas por choferes que rechazan la nueva ruta y algunos han puesto denuncias de tiroteos y amenazas de muertes.

Condenado en 2008

Alfredo Pulinario Linares fue condenado en 2008 por el caso Renove junto a otros dirigentes del transporte en el país condenados en todas las instancias judiciales por estafar al Estado con casi 2,000 millones de pesos.