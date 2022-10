Dueños de discotecas piden reconsiderar la restricción de expendio de alcohol en Santo Domingo Norte

La Asociación de Dueños de Discotecas de Santo Domingo pide al Ministerio de Interior y Policía reconsiderar la medida que restringe el horario para vender bebidas alcohólicas a los centros nocturnos en el municipio Santo Domingo Norte por considerar que con ello no se controlan los hechos delictivos.

Lon Abreu y Nathali Camacho, en representación del colectivo, se quejan de que con las restricciones solo se les afecta sus negocios que pueden ir a la quiebra.

Lamentan que siempre que se presenta una situación en el municipio, se opta por ordenar el cierre de negocios como si fueran éstos los responsables de dichos actos.

"No es la medida, porque el deber del policía es proteger al ciudadano y al comercio, entonces, no es la medida. Además, son negocios que tenemos 20 y 30 empleados que viven de ésto, pero nos tienen a nosotros que, cada vez que se mueve uno, cierran el negocio, como que somos los responsables de la delincuencia, y no lo somos", manifestó Abreu.

El Ministerio de Interior y Policía dispuso que desde este sábado quedaba reducido, de manera temporal, el horario para el expendio de bebidas alcohólicas en el municipio Santo Domingo Norte, "con el fin de contrarrestar los disturbios provocados por bandas y garantizar la tranquilidad".

La desición prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en todo establecimiento comercial de lunes a domingo desde las doce de la madrugada (12:00 a.m.) hasta las ocho de la mañana (8:00 a.m.), en el municipio y sus distritos municipales.

El pasado domingo, tres personas murieron en medio de un tiroteo en una discoteca de Villa Mella, lo que motivó el despliegue de un amplio operativo policial para restablecer la calma en la localidad Mata Los Indios, de donde eran oriundos los fallecidos.