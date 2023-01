Familiares de niña robada de la Maternidad de Los Mina protestan; Policía dice investigación avanza

Familiares de una recién nacida, que fue robada de la Maternidad de Los Mina, el pasado viernes, protestaron frente al centro de salud vociferando consignas y tocando latas y otros metales para que su pariente sea devuelta a su madre.

Un grupo de unas 50 personas, del sector Los Casabes, en Santo Domingo Norte, se presentó la mañana de ayer en la puerta de entrada del centro de salud para exigir de las autoridades que busquen a la niña que desapareció la madrugada del pasado viernes.

Agripina Nolasco, abuela paterna de la niña, indicó que el jueves en la mañana su nuera, Geralis Payano, dio a luz a la niña, en un parto sin complicaciones, el viernes le llevaron la niña para el sábado darle el de alta médica, pero que, ahora, no aparece la recién nacida.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/22/una-torre-con-un-reloj-en-la-calle-eff73ada.jpg La policía investiga el caso (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/22/un-grupo-de-personas-en-una-cocina-junto-a-un-hombre-ebef2b6c.jpg Los parientes exigen una explicación (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/22/un-grupo-de-personas-de-pie-f92e8286.jpg Las investigaciones están avanzadas (JOLIVER BRITO)

Narró que a la 1:00 de la madrugada del viernes una mujer vestida de enfermera fue a la sala donde estaba la niña y le dijo a la madre que tenía fiebre alta y la sacó para supuestamente bajarle la fiebre, pero que jamás se ha vuelto saber de la bebé.

Indicó que el hospital lo que le dice es que tienen que esperar, que se queden tranquilos y advirtió que no pararán de protestar hasta que aparezca la criatura. Reconoció que la Policía investiga el caso, pero que no dan explicación a los familiares.

David Salvador Féliz, encargado de relaciones públicas de la maternidad, al lamentar la situación afirmó que tanto la Policía como el Sistema 9-1-1 y las autoridades del hospital, investigan el caso. Dijo que ya tienen identificada a una persona que no es empleada y cuyo nombre no fue revelado para no entorpecer las investigaciones.

Indicó que las cámaras de seguridad captaron a una mujer vestida de enfermera que salió del centro de salud en el horario del robo de la niña con un bulto donde aparentemente llevara la criatura. “Tal vez es una persona que conoce muy bien el hospital porque las imágenes que tenemos de dentro del hospital muestran que es una persona que conoce el hospital, no sabemos si una componenda, pero lo que, sí es que estamos detrás de la búsqueda de la niña”, dijo Féliz.

Alfredo Sánchez, otros de los parientes de la niña robada, rechazó declaraciones del vocero del hospital de que la persona a la que se le vincula con la desaparición de la recién nacida pudiera entrar y salir sin ser identificada.

Avanza investigación

El vocero de la Policía, coronel Diego Pesqueira, informó que unas 10 personas han sido interrogadas sobre el caso, entre ellos personal médico, enfermeras, seguridad y taxista y que se han hecho levantamientos como revisión de cámaras de videos.

Una fuente vinculada a la investigación confirmó a Diario Libre que encontraron que las cámaras del centro de salud captan a una mujer vestida con ropa de enfermera que sale del hospital con un bulto en el que se presume habría sacado a la niña.