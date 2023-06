Empleados del Metro marchan hacia el Palacio Nacional

Operadores y conductores de los trenes del Metro de Santo Domingo continúan su jornada de protestas en reclamo de mejores condiciones laborales y en rechazo de las cancelaciones de sus compañeros.

La mañana de este miércoles, con la bandera Nacional delante y pancartas en mano, en las que se lee: “Libertad de crear nuestra asociación de empleados”, “Reposición de los empleados” y "No más dictadura en el Metro de Santo Domingo", entre otras, iniciaron una marcha hacia el Palacio Nacional a los fines de que el presidente Luis Abinader “escuche su clamor”.

“Señor Presidente de la República Dominicana, usted hasta ahora ha hecho una buena gestión, yo espero que usted ponga sus oídos y que el Señor le dé la sabiduría para usted resolver este problema, porque nuestro director no quiere escucharnos, no tiene la intención de reunirse con nosotros, no tiene la intención de entrar en diálogo”, llamó Keila Polanco, empleada del Metro.

Denunció que en contra de los colaboradores del Metro se han producido represiones y que las cancelaciones continúan y que las mismas superan a los 30 empleados, en represalia por las protestas.

Polanco aclaró que la lucha no es política e informó que los operadores y conductores del Metro desean reunirse con el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Antonio Santos Pérez, para plantearle sus reclamos y puntualizó que no exigen nada que esté por encima de la ley, sino que les respondan.