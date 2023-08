Bombera de San Cristóbal espera ayuda para reconstruir su casa

"Estoy en la calle sin techo, no tengo nada", la expresión es de Santa Rosa Méndez, la bombera de San Cristóbal que el pasado martes perdió su casa al caerle encima una pared en la comunidad de Hatillo, kilómetro 26 de la carretera Sánchez.

Desde entonces espera la mano amiga de las autoridades y, aunque la han visitado con la intención de ayudarle, todavía no hay nada concreto. "Chabela", como le dicen sus compañeros de trabajo, labora en la cocina de los bomberos y vivía con su madre.

Cuenta que una pared que construyó un vecino sin varilla fue afectada por las lluvias y se cayó encima de su casa, pero no hubo nadie lesionado, pero sí la pérdida de sus ajuares.

Méndez informó que está en casa de un hijo a la espera de que les reconstruyan su vivienda. Informó que técnicos del Ministerio de la Vivienda han ido al lugar y han hecho evaluaciones, por lo que espera que pronto se inicie el proceso de reconstrucción de su vivienda.

"Ya esa pared no tenía como asegurarse, no tenía ni varilla, gracias a Dios que no hubo víctimas, yo estaba sentada, pero no me pasó nada" Santa Rosa Méndez Bombera “

Manifestó que ninguna autoridad le ha ayudado con los ajuares que fueron destruidos, tampoco el propietario de la pared que se desplomó. Aprovechó para reiterar su llamado a que le ayuden a reconstruir su casa.