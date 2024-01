ANPA recomienda no prohibir venta del fosfuro de aluminio en el país

La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios(ANPA) recomendó este miércoles no prohibir la venta del plaguicida fosfuro de aluminio, porque es de mucha utilidad en la agropecuaria y planteó que su adquisición no sea libre al público, sino que se haga mediante el llenado de un formulario solo a personal calificado para su manejo.

Fausto Elías Tejada, presidente de la entidad, dijo en rueda de prensa que ese producto es extremadamente tóxico, por lo que no debe estar a disposición de cualquier persona.

"Se debe regular la venta y que se comercialice mediante un formulario pre numerado que emita el Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura de manera que sólo lo puedan adquirir los profesionales agropecuarios y las empresas especializadas en control de plagas domésticas".

Manifestó que hay que exigirles a las empresas dedicadas al control de plagas domésticas que deben tener asistencia permanente de un profesional agropecuario, especializado en manejo de plaguicidas.

Pide actualizar ley

"Consideramos que no debe prohibirse su importación, ya que es un plaguicida muy importante para la preservación de los granos almacenados, hacemos un llamado a la población para que no utilice ningún plaguicida sin la asistencia de un conocedor de la materia y a no contratar empresas de control de plagas domésticas que no estén debidamente certificadas", indicó. Tejada.

El dirigente agropecuario demandó la actualización de la Ley 311-68 que regula el uso y comercialización de plaguicidas y que se establezca en la modificación del Código Penal Dominicano sanciones severas para los incumplidores de la legislación.

Indicó que básicamente el uso más adecuado que se le da a este tipo de producto es en el control de las plagas domésticas, porque en lo que es la producción agrícola no se utiliza realmente, porque es un producto que se gasifica aunque es en pastillas.

Dijo que no hay un protocolo adecuado y destacó que es ahora que se utiliza ese plaguicida en el control de plagas domésticas.

"Aunque hay regulaciones de parte del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Salud Pública, no hay un reglamento, pudiéramos utilizar, esa parte hay que trabajarla", precisó Fausto Elías Tejada.