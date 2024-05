El caos que causan a diario motoristas en calles y avenidas de la ciudad encuentra un bálsamo en la labor del "ChinoRD", un joven motoconchista de Villa Mella que se ha encarnado en un famoso personaje que busca llevar educación y disciplina a sus compañeros motorizados para que respeten la Ley de Tránsito y protejan a los ciudadanos.

Yeison Vólquez aprovechó el ocio, el asueto obligado causado por la pandemia COVID-19 del año 2020 para entretenerse y llevar mensajes sobre la cotidianidad, las peripecias de los motoconchistas mediante la creación de videos, inspirado en producciones de Carlos Montesquieu. Su primer vídeo en la red social Tik Tok alcanzó 10,000,000 vistas.

Las redes sociales son las herramientas que utiliza para llevar su mensaje subiendo grabaciones en calles y avenidas en las que, utilizando un bate de juguetes, que llama "el bate de la reflexión" pone a raya a los motoristas que ocupan la señalización de paso peatonal o cebra. Muchos le obedecen y dan reversa al reconocerlo como el influencer.

"Para que la gente vea que lo hacemos es a nivel de juego, pero el mensaje llega porque yo mismo me he parado a veces en muchas intersecciones y en muchos pasos de zebras yo veo como están respetando", dijo.

La fama que estaba ganando a través de sus plataformas la quería aprovechar para aportar algo a la solución del problema de irrespeto a los espacios peatonales y de paso ayudar a su "clase" a tener conciencia del respeto a la Ley 63-17 que debe primar en ese sector.

"Necesitamos padre y madre que nos enseñen a cómo andar en la vida pública, cuando hablo de padre y madre es de alguien que, en vez de justificarnos, de alguien que en vez de castigarnos por cosas que nosotros no sabemos, si no se nos da una educación primero no se nos puede poner una multa", señaló.

El Chino y su equipo de cuatro personas producen diversas historias con contenidos dirigidos al tránsito de motocicletas, pero además, con mensajes como la exhortación a los motoristas a votar en las elecciones del domingo, sobre el peligro de transitar sin cascos y el riesgo de accidentarse y afectar a peatones al transitar por las aceras.

"Yo siempre anhelaba y quería como que la gente supiera verdaderamente qué pasa con la vida de un motoconchista o sea, cuál es el proceso de un motorista" ChinoRD “

La aceptación del contenido le ha facilitado que algunas empresas los contraten para trabajar temas publicitarios. De las redes sociales y las empresas publicitarias vive el equipo formado por un productor, que además maneja la agenda del Chino, dos camarógrafos y otro personajes conocido como "Nino el Imprudente", que personifica lo que no debe hacer un motorista como subirse por las aceras, transitar sin casco y ocupar el paso peatonal.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/16/chinord.jpg El ChiboRD quiere seguir creciendo. (MATÍAS BONCOSKY)

"El primer video que todavía está corriendo la gente le ha gustado muchísimo. Entonces es algo que la gente me lo ha pedido, algo que la gente me lo ha aplaudido también porque si no me no me hubiese dado ese apoyo que me están dando, que más por ello que yo he seguido dando el tema de educación vial prácticamente yo no hubiese podido seguir", prosiguió

Nuevos horizontes

El ChinoRD no tiene tope de crecimiento y se prepara para seguir escalando. En la actualidad estudia actuación para mejorar su personaje y dentro de sus metas está trabajar en una película que permita reconocer la buena conducta de muchos motoristas.

"Cuando entra el nuevo año yo decido de que ya mi carrera tiene que quedar con un nuevo boom, o sea, yo tengo que descubrir nuevos horizontes, aquello que verdaderamente viene de las redes sociales, o sea que yo nada más no vine, como han surgido muchos influencers, que han llegado y han desaparecido, yo dije yo tenía que hacer tendencia durante muchos años".

Hasta ahora ninguna autoridad se ha acercado al equipo para trabajar en conjunto el tema de la concientización ciudadana, pero eso no ha impedido el uso del escenario de las calles para llevar mensajes a los conductores del respeto en las vías públicas.

Lamenta que en el país no exista una escuela de capacitación vial para motoristas como ocurre con los vehículos de cuatro ruedas.

El ChinoRD o Yeison Vólquez no quiere limitarse a producir pequeños videos, quiera aportar más, que que haya un antes y un después, que antes de un año puedan decir que se logró organizar el tránsito en la capital.