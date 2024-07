Ministro de la Presidencia: 6 policía han muerto y 20 han sido heridos en "intercambio de disparos"

El ministro de la Presidencia, Joel Santos, defendió el derecho de los policías a defenderse durante los "intercambios de disparos" que resultan en la muerte de presuntos delincuentes cada semana.

Santos destacó que los agentes de la Policía Nacional también son víctimas de estos enfrentamientos, y una prueba de ellos son los seis muertos y 20 heridos en lo que va del año 2024.

En 2023, 23 miembros de esa institución fueron ultimados. Por otro lado, se cuentan 69 supuestos delincuentes caídos a manos de la Policía este año.

Por el otro lado, ya se cuentan 69 supuestos delincuentes caídos a manos de la Policía en los referidos intercambios de disparos.

"Se trata de evitar, porque hay que decir, nuestra función es proteger vidas, no tomar la vida, ni siquiera de un delincuente. Pero no le podemos pedir a los policías que no se defiendan, no le podemos pedir que no hagan una respuesta proporcional", sostuvo.

Aumento operatividad

Santos atribuyó el incremento en el número de personas muertas en los intercambios de disparos al aumento de la operatividad de las fuerzas conjuntas. "Cuando los policías salen a las calles lo hacen para cumplir con su deber, sin embargo, ante un incremento de la operatividad se van a encontrar con una situación de resistencia"

El ministro aseguró que el respeto a los derechos humanos es una prioridad en el currículo de formación de los policías.

Prometió que el Gobierno continuará colaborando para que se investigue a los policías que cometan abusos. "Continuaremos reforzando, ante cualquier requerimiento del Ministerio Público de investigación de un policía en una situación que se desborde. El Gobierno colaborará en todo el sentido de la palabra para que sean investigados, y así mismo lo ha venido haciendo", remarcó el funcionario.

Homicidios

Al finalizar la reunión semanal de seguimiento a las estadísticas de seguridad ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader, Joel Santos indicó que la tasa de homicidios acumulada, por cada 100 mil habitantes, está en 9.95. La tasa del mes, hasta el 19 de julio, se encontraba en 9.27.

Hay 17 provincias y dos municipios con esta tasa por debajo de 10.

Interoperatividad

Joel Santos quiso resaltar los avances en la inter-operatividad entre 15 instituciones públicas para que las personas en conflicto con la justicia no puedan realizar trámites cotidianos, tales como abrir un contrato de energía eléctrica.

Este proyecto integra ya a la Policía Nacional, a las distribuidoras de electricidad, la Dirección de Migración, los aeropuertos y la Dirección de Pasaportes, entre otras.

Las autoridades trabajan para incorporar a otras 17 entidades para el 18 de octubre. Para eso van a elaborar un protocolo de inter-operatividad.

En 2024, la Policía Nacional ha ejecutado 2,117 órdenes de arresto, mientras otros 300 ciudadanos se han entregado.

Otro grupo de diputados fue invitado al encuentro de este lunes. Provenían de Dajabón, Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Pedro de Macorís.