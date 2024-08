Empresas de publicidad exterior aseguran cumplen con normas y pago de arbitrios

El Consejo de Industrias de la Publicidad Exterior (Cipex) afirmó que las vallas que colocan sus miembros en la ciudad cumplen con las regulaciones contempladas en la resolución 46-99 y atribuyó los problemas de contaminación visual al sector informal.

En una carta dirigida a Diario Libre, a propósito de la publicación de un reportaje sobre las vallas en la ciudad, en el que se destaca que ese negocio se ha convertido en parte del paisaje urbano de Santo Domingo, y que su auge provoca reacciones encontradas.

Pantallas publicitarias en la ciudad. (EDDY VITTINI)

Precisó que cada uno de sus miembros tiene su licencia y cumple con las regulaciones de colocar las vallas en lugares permitidos que no interfieren con la seguridad pública. Informó que también contribuyen al fisco con el pago de impuestos.

"Desde Cipex hemos promovido ampliamente la elaboración de un reglamento de publicidad exterior apegado a las mejores prácticas y que regule las nuevas actividades que desarrolla el sector de publicidad exterior dominicanos", indica el documento.Señaló que ha sido una petición constante de la organización ser tomadas en consideración para trabajar de la mano de la administración de la ciudad en la elaboración de un nuevo cuerpo normativo. Asegura que la contaminación visual y las distracciones para conductores son, en gran medida, causadas por la publicidad informal.

Proliferan las vallas digitales en la ciudad. (EDDY VITTINI)

Reconoció la proliferación de elementos publicitarios informales que no cuentan con las licencias correspondientes ni cumplen con las regulaciones establecidas. "Estos elementos no solo evaden sus responsabilidades fiscales, sino que también ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos al no seguir las normativas necesarias".

La entidad se declaró comprometido con el desarrollo ordenado y seguro de la publicad exterior en el Santo Domingo y en todo el país e instó a las autoridades municipales a intensificar la vigilancia y el control, sobre la publicidad informal y aplicar las sanciones correspondientes a quienes incumplen las normativas.

Cipex lo integran el 80 % de las empresas del sector formal de publicidad exterior en todo el país, según informó. Las principales son: Rentalvisión Publicidad, S.R.L; Cartel. SSRL; Billboard Dominicana BDR,SRL; Sign Master, E.I.R.L.; Colorin, S.A; Soutampton Investments,S.R.L. y Luces Industriales, S.R.L(WorldSign).

