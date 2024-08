Destacan importancia de adoptar tecnologías avanzadas para el desarrollo del Tren Metropolitano

El ingeniero civil Álex Ramírez de Marchena subrayó este miércoles la necesidad de que la República Dominicana tome decisiones críticas en cuanto a la adopción de tecnologías para mejorar los servicios públicos, en particular en relación con la licitación convocada para la construcción del Tren Metropolitano de Santo Domingo.

Expresó que el país deberá elegir entre tecnologías ya existentes que han demostrado su efectividad y otras novedosas que podrían representar soluciones innovadoras.

"He abogado para que el país tenga la oportunidad de poder discernir entre lo que busca una solución o una mejora. Nosotros estamos buscando soluciones. Y las soluciones vienen con la aplicación de altas tecnologías, no de tecnologías tradicionales. Porque las tradicionales no han dado soluciones definitivas", afirmó mediante una nota de prensa.

Asimismo, negó rotundamente cualquier representación con empresas que fabrican trenes o equipos rodantes para el sistema ferroviario. Dijo que su papel en la difusión de tecnologías de punta relacionadas con el sistema ferroviario ha sido exclusivamente informativo, y no comercial.

"A lo largo de mi carrera, nunca he representado ni representaré a ninguna empresa que participe en licitaciones en la República Dominicana. Mi único interés es el bienestar del país y el avance de proyectos que beneficien a nuestra comunidad y a la ciudadanía en general", aseveró Ramírez de Marchena.

Reiteró "su compromiso de continuar informando de manera objetiva y responsable, siempre en favor del interés nacional y el progreso de la República Dominicana".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/28/alex-rodriguez-de-marchena.jpg El ingeniero Álex Ramírez de Marchena. (FUENTE EXTERNA)

¿Quién es Alexander Ramírez de Marchena?

Es un ingeniero civil que ha participado como consultor en tecnologías innovadoras ambientales y civiles en movilidad sostenible de última generación. Desde el año 2000 es responsable para desarrollo de negocios de Innovia. Ha sido promotor de proyectos ferroviarios de última tecnología en República Dominicana, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

También ha participado en diversos medios de comunicación, incluyendo televisión, YouTube, prensa y radio, con el propósito de mantener informada a la ciudadanía y a las autoridades sobre las tecnologías de punta disponibles en los campos de transporte ferroviario, energía, residuos sólidos e infraestructura.