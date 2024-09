Ciudadanos se oponen a la construcción de cementerio en sector de Higüey

Hicieron un llamado a las autoridades para que no aprueben ningún documento que permita la construcción de este cementerio. ( IMAGEN ILUSTRATIVA. )

Los residentes del sector Brisas del Llano II, en Higüey, provincia La Altagracia, expresaron su oposición radical a la construcción de un cementerio en su comunidad, asegurando que esa inversión desvaloriza el sector y afectaría psicológicamente muchas personas de la comunidad.

Teófilo Carpio de Guerrero, asesor de la junta de vecinos Unidos en Amor de Brisas del Llano II, informó que se reunieron con los propietarios de la Funeraria El Shaddai y dejaron claro que la comunidad está completamente en contra de la construcción de este cementerio. "Todos demostramos que no estamos de acuerdo con ese cementerio", afirmó.

En el mismo sentido, Dominga del Rosario Abreu, tesorera de la junta de vecinos, aseguró que no quieren el cementerio en la comunidad porque temen que desvalorice el sector. "Si nosotros, como comunitarios, no aceptamos la construcción de ese cementerio, no puede ser aprobado ni por Planeamiento Urbano ni por los regidores", agregó.

Por su parte, una persona identificada solo como el pastor de la comunidad, expresó que conoce a los dueños de la funeraria El Shaddai y les recordó que "lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a nadie". Además, señaló que "ni siquiera una persona enajenada mental querría un cementerio en la puerta de su casa", reconociendo que esto podría traer problemas psicológicos a los moradores, como el ruido de las ambulancias, los llantos de dolor y los atascos de tráfico que se generarían con los entierros.

El pastor también destacó el impacto negativo en el valor de las propiedades, indicando que "quien tiene una casa valorada en ocho millones, si le ponen un cementerio cerca, no la venderá ni por tres millones, y quizás ni siquiera logre venderla".

"Estamos opuestos de manera rotunda, en un 100 %, a la construcción de un cementerio en nuestra localidad porque nos va a perjudicar. Que busquen otro lugar para construirlo, porque aquí no lo aceptamos", sentenció.

Otro miembro de la comunidad refirió que, aunque se pretenda construir un cementerio al estilo de Estados Unidos, no aceptarán su construcción en su sector. "Es un cementerio privado, un cementerio para ricos, por lo que una persona de escasos recursos no podrá enterrar a sus difuntos en ese lugar", advirtió.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que no aprueben ningún documento que permita la construcción de este cementerio. "Si lo firman, que lo coloquen en la puerta de su casa, porque aquí no lo queremos", insistió.

Dionicio Perdomo, otro residente del sector, aseguró que la construcción del cementerio sería contraproducente tanto para ellos como para el municipio de Higüey. Explicó que se crearía un caos al transportar los cadáveres desde la funeraria hasta el lugar donde se pretende construir el cementerio, lo que colapsaría el ya congestionado tránsito del municipio.

Cabe destacar, que, según una fuente de entero crédito, hasta el momento, el Concejo de Regidores no ha recibido ninguna solicitud relacionada con la construcción de un cementerio.