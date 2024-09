La habilitación de 14 carriles en el kilómetro 9 de la autopista Duarte desde este lunes no evitó el acostumbrado y largo tapón a la entrada de la ciudad durante las primeras horas de la mañana, pero después de las 9:00 la mejoría en la fluidez del tránsito era notoria.

Residentes en Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y conductores de Pedro Brand, Villa Altagracia y de otras partes de la región norte expresaron que esperaban que el tránsito fuera mejor, sin embargo, para algunos como Tamara Mejía, la situación fue peor que antes de los trabajos.

"Eso fue un desastre hoy, no entiendo la razón, pero fue el doble de tiempo, me tomó dos horas llegar", explicó, mientras Carmen Jiménez dijo que eso fue un caos: "Eso fue un caos, horrible, yo normalmente me tomó como 40 minutos para llegar a mi trabajo y duré como una hora y 15 minutos", dijo.

A partir de las 9:30 de la mañana la situación cambió totalmente, en el tramo de mayor taponamiento, frente a la estación María Montez del Metro de Santo Domingo, el transido era fluido, sin el acostumbrado atasco de vehículos.

Los 14 carriles estaban hábiles, seis de ellos expresos que conectan con los elevados y los restantes ocho en el tránsito local con cuatro carriles en ambos lados.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/16/abren-14-carriles-en-el-kilometro-9-de-la-autopista-duarte-eddy-vittini-04.jpg Kilómetro 9 en la mañana. (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/16/abren-14-carriles-en-el-kilometro-9-de-la-autopista-duarte-eddy-vittini-06.jpg Flujo vehicular en la autopista Duarte. (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/16/abren-14-carriles-en-el-kilometro-9-de-la-autopista-duarte-eddy-vittini-10.jpg Punto de ampliación a 14 carriles. (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/16/abren-14-carriles-en-el-kilometro-9-de-la-autopista-duarte-eddy-vittini-12.jpg Entrada a la ciudad. (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/16/abren-14-carriles-en-el-kilometro-9-de-la-autopista-duarte-eddy-vittini-11.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/16/abren-14-carriles-en-el-kilometro-9-de-la-autopista-duarte-eddy-vittini-03.jpg Convergencia entre la autopista Duarte y la avenida Gregorio Luperón. (EDDY VITTINI)

Conductores entrevistados pasadas las 10:00 de la mañana en varios puntos de autopista Duarte consideraron que el tránsito había mejorado entre un 60 y 70 % a esa hora: "Ha mejorado un poco, aquí había tapones increíbles, yo lo veo con más fluidez, antes de ayer era peor, está mucho mejor, hay más fluidez", dijo Gregorio Gil.

Mientras que Wilfredo Santana consideró que todo sigue igual, con un porcentaje mínimo de mejoría que no es solución al problema del kilómetro 9. En tanto que Fernando Merán, que provenía de Los Alcarrizos, consideró que hubo una mejoría en el tránsito de un 80 %.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/16/tapones-en-el-9.jpg Vehículos hacen cola para poder transitar por el kilómetro 9 de la autopista Duarte. (KEVIN RIVAS)

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/16/16092024---ampliacion-autopista-duarte-km.-9---matias-boncosky04.jpg Vista del kilómetro 9 de la autopista Duarte a las 10:00 de la mañana de este lunes. (MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/16/16092024---ampliacion-autopista-duarte-km.-9---matias-boncosky05.jpg Fluidez en el tránsito. (MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/16/16092024---ampliacion-autopista-duarte-10.30am---matias-boncosky01.jpg Los trabajos continúan en el kilmetro 9. (MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/16/16092024---ampliacion-autopista-duarte-10.30am---matias-boncosky02.jpg Vista de la autopista Duarte. (MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/16/16092024---ampliacion-autopista-duarte-km.-9---matias-boncosky06.jpg Opiniones encontradas sobre la efectividad de la ampliación. (MATÍAS BONCOSKY)

Darío Rodríguez, también consideró que la mejoría fue de un 80 % con relación a la circulación vehicular de la semana pasada, en cambio Francisco Santana, dijo que no basta con que el Ministerio de Obras Públicas tenga buenas intenciones para enfrentar los tapones.

"Hay una mejoría, pero no es la solución, se sigue formando el cuello de botella, hay que seguir trabajando. El gobierno tiene que tomar en cuenta, aunque le duela a quien le duela, que se debe parar la importación de vehículos porque tenemos la misma carretera", señaló.

La intervención

Para el Gobierno la ampliación a 14 carriles el tramo del kilómetro 9 sobre la avenida Luperón era la solución al flujo de vehículos que entran y salen de la ciudad por ese lado, estimado en unos 150,000 diariamente.

Los trabajos se iniciaron en mayo de 2022 y se habló de una solución de 10 meses, sin embargo, la habilitación de los 14 carriles tardó dos años y cuatro meses. Todavía falta la reubicación de buhoneros, la terminal de autobuses, paisajismo, iluminación, construcción de muros, asfaltado, señalética y un nuevo puente peatonal que conecte las partes norte y sur.

La inversión en la obra supera los 1,400 millones de pesos y es parte de los 18,000 millones que comprende la rehabilitación completa de la autopista Duarte desde el kilómetro 9 hasta Montecristi.

Volvieron los tapones en la noche

Entre las 7:00 y 8:00 de la noche la situación de los tapones volvió a apoderarse de la zona. Decenas de vehículos transitaban de manera lenta y con conductores incomodos ante el hecho, que para muchos iba a ser superado con la habilitación de los 14 carriles en la autopista.

Un equipo de Diario Libre acudió a la zona y pudo contactar la gran cantidad de vehículos que circulaban de manera lenta. El taponamiento se registraba de este a oeste.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/16/tapon.jpg Vehículos bajando del elevado para llegar al kilómetro 9. (KEVIN RIVAS)