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Invasión vehicular en el ensanche La Fe desplaza a peatones

Las aceras han sido convertidas en parqueos y en puestos de comida callejera

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    Invasión vehicular en el ensanche La Fe desplaza a peatones
    Vehículos subidos en la acera en el ensanche La Fe, en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

    Las aceras del populoso ensanche La Fe, en el Distrito Nacional, padecen desde hace años del abandono de las autoridades lo que ha provocado una transformación total de casi todas las del sector.

    Gran parte de estos espacios peatonales son total o parcialmente ocupados por hileras de vehículos estacionados, especialmente, en días de mucho movimiento. 

    Hay otros usos ajenos. Por ejemplo, un puesto de comida callejera o "frituras", ocupa la acera en la esquina de las calles Luis Pérez García con Emilio Morel, y atrae una gran cantidad de motoconchistas, quienes se estacionan, también allí, para comprar el desayuno.

    Asimismo, la presencia vehicular en las veredas es notoria en la avenida San Martín y en las calles Beethoven Escoto, Euclides Morillo, Coronel Rafael Fernández Domínguez y Club Rotario. 

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    Motoristas copan esquina por un negocio ambulante. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

    Falta de educación

    Máximo (quien omitió su apellido) considera que este problema ocurre por falta de civismo.

    "Existe una falta de educación vial y una falta de educación general en nuestro país. Cada cosa tiene su lugar: la calle para los vehículos y la acera para los transeúntes", manifestó.

    Dijo que se ha visto afectado por la ocupación ilegal de las aceras. A su juicio, las autoridades deberían poner más sanciones a aquellos que cometen este tipo de infracción. "En mis tiempos se daba educación cívica y se dejó de dar en esta época. Las autoridades deben de invertir en educar correctamente al pueblo".

    Diario Libre ha publicado trabajos sobre la misma situación en otras áreas del Distrito Nacional, como Gascue, la Zona Universitaria y el ensanche La Julia.

    TEMAS -

      Estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo.