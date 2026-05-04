Entre críticas y expectativas avanzan los trabajos de ampliación de la calle 9 del sector Los Praditos que realiza el Ministerio de la Vivienda y que busca conectar esa vía con la Urbanización Fernández y Los Prados en el Distrito Nacional.

Se trata de un proyecto integración vial que permitirá conectar la calle Olof Palme con la Heriberto Núñez. En esta primera etapa ya han sido demolidas 18 viviendas de un total de 20, luego de llegar a acuerdo con propietarios e inquilinos a los que se les entrega una indemnización.

Este primer tramo comprende una longitud de 180 metros lineales y, además de la ampliación de la vía, comprende la creación de una plaza y área recreativas para el disfrute de los residentes.

También contará con murales urbanos, fortalecimiento de la seguridad, un pequeño parque infantil, Iluminación y parqueos públicos.

El proyecto contempla además intervenir las calles 11 y 6 y la empresa contratista Demicom, proyecta terminar los trabajos en 18 meses si lo permiten las condiciones del tiempo. El costo estimado de la obra es de 150 millones de pesos.

En una segunda etapa se proyecta ampliar 1.5 kilómetros de la calle Doctor Defilló desde la Charles Sumner hasta la Gustavo Mejía Ricart.

Un proyecto a replicar

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/los-praditos-155540ad.jpg El costo estimado de la obra es de 150 millones de pesos. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/los-praditos-2-c44e82e2.jpg Ya han sido demolidas 18 viviendas. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ >

De acuerdo con el ingeniero Paco González, representante de la empresa contratista Demicom dijo que el proyecto, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, se desarrolla como un plan piloto que podría replicarse en otras áreas del Distrito Nacional.

Aunque la obra ha generado algunas dificultades para comerciantes y residentes debido a las demoliciones y el movimiento de equipos, no se han reportado protestas significativas, ya que el proceso ha sido coordinado con la comunidad, informó González

Las autoridades destacan que esta intervención representa un paso importante hacia la modernización urbana y la solución de problemas históricos de acceso en el sector.